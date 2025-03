Nem csak a méhekre, hanem egy sor más fajra is halálos veszedelmet jelent az ázsiai lódarázs

Az Exeteri Egyetem kutatói minden eddiginél részletesebb képet kaptak az Európában egyre inkább elterjedő ázsiai lódarazsak (Vespa velutina) táplálkozási szokásairól. A Délkelet-Ázsiában őshonos ragadozó rovar 2004-ben jelent meg Franciaországban, Magyarországon 2023-ban észlelték az első példányát, és bár azt eddig is lehetett tudni, hogy előszeretettel vadászik háziméhekre, a pontos predációs szokásait nem ismerték.

photo_camera Az ázsiai lódarázs Fotó: JONATHAN RAA/NurPhoto via AFP

A kutatók Franciaországban, Jersey szigetén és Spanyolországban gyűjtött rovarok bélmintáit vizsgálták, amelyekben 1449 eltérő taxonómiai egységet azonosítottak – vagyis a lódarazsak ennyi különböző fajt fogyasztanak. Az 50 leggyakoribb faj közül 43 olyan volt, amelyik gyakran látogatja a virágokat, a lódarazsak leggyakoribb zsákmányaként az entomológusok a háziméhet (Apis mellifera) nevezték meg.

Méhek és poszméhek

A maradványok alapján a lódarazsak kedvelt zsákmányának számít a földi poszméh (Bombus terrestris) és a kövi poszméh (Bombus lapidarius) is. Ez a három faj nem csak a lódarazsak étlapján foglal el előkelő helyet, hanem egyúttal ezek a legfontosabb beporzók is Európában. A mintákból az is kiderült, hogy annak ellenére, hogy leginkább a méheket és poszméheket kedveli, más rovarokat is elkap, attól függően, hogy az adott élőhelyen miből áll több rendelkezésre.

Peter Kennedy, az Exeteri Egyetem ökológusa szerint a kutatásból kiderült, hogy az invazív ragadozók komoly veszélyt jelentenek az európai ökoszisztémákra: a lódarazsak kiválóan képesek alkalmazkodni az egyes területeken rendelkezésre álló zsákmányállatokhoz, ami tovább gyorsíthatja a terjedésüket a kontinensen.

Ez nem jó hír az egyébként is hanyatló rovarpopulációk számára, amelyekre továbbra sem a lódarazsak, hanem az intenzív mezőgazdálkodás és a kíméletlen vegyszerhasználat jelenti a legnagyobb veszélyt.