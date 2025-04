Római kori tömegsírt találtak egy bécsi focipálya alatt

Tavaly ősszel az SC Ostbahn-XI osztrák másodosztályban játszó focicsapat pályájának felújításakor emberi maradványokra bukkantak. Az ősszel kezdődő feltáráson körülbelül 150, 20 és 30 év közötti fiatalember maradványai kerültek elő, a rajtuk található sérülések szerint brutálisan lemészárolták, majd tömegsírba temették őket.

A maradványok mellől előkerülő tőr és tőrhüvely díszítése alapján a régészek arra következtettek, hogy a vérengzésre az első század végén került sor. A lándzsafejek, a szandálokhoz tartozó szögek és a páncélmaradványok is kifejezetten arra utalnak, hogy a sírban katonák nyugszanak.

photo_camera Folyik a munka a feltáráson Fotó: Reiner Riedler / Wien Museum

Az első században Vindobona még egy jóval szerényebb méretű helyőrség volt, mint fénykorában, és jóval kevesebb katona is állomásozott itt, mint később, ezért aztán gyakoriak voltak a germán törzsek betörései is a limes római oldalára.

Az elveszett légió

Martin Mosser bécsi muzeológus szerint egyetlen olyan történeti forrásban, ahol egy egész légió elvesztéséről számolnak be 92-ben, de több szó nem is nagyon esik róla – de könnyen lehet, hogy az esethez a mostani leletnek is köze van. A csontok szénizotópos vizsgálata szerint 80 és 130 közöttről származnak, ez a Mosser által említett évszámnak, illetve a sírban talált tőr alapján levont következtetéseknek is megfelel.

Michaela Binder régész, a feltárás vezetője szerint egyedülálló leletről van szó: a rómaiak ekkoriban, sőt, egészen a harmadik századig elhamvasztották a halottaikat, és bár Németországban több csatamezőt is feltártak, az elesett katonák testét ott sem találták meg. Kristina Adler-Wölfl régész szerint már az is ritka, hogy akár egyetlen ember maradványait megtalálják ebből az időszakból, egy egész tömegsír pedig szinte felfoghatatlan.

A sírban legalább 129 testet találtak, de az ezekhez nem köthető maradványok miatt úgy gondolják, hogy összesen 150 embert temethettek ide. A legtöbben a törzsükön vagy a fejükön sérültek meg, Adler-Wölfl szerint emiatt is kizárható, hogy kivégezték volna őket: a nyomok csatára utalnak. Bár a sírban római katonai tárgyakat is találtak, még nem biztos, hogy az áldozatuk maguk is rómaiak voltak: ennek bizonyításához még DNS- és stronciumizotópos vizsgálatok is szükségesek, ezekre később kerül sor.