Több mint háromezer makákó szociális viselkedését dokumentálja egy közösségi projekt

A majmok viselkedéséről szóló adatbázis azt is megmutatja, hogy milyen lehetne a tudomány és a tudástermelés a nyitottabb, kollaboratívabb felfogása.

A MacaqueNet a világ 24 makákófajából 14 faj szociális viselkedési adatait tartalmazza. Az Exeteri Egyetem lapja arról ír, hogy ez 2017-ben létrehozott projekt mára valóban globális kutatói együttműködési platformmá nőtte ki magát, amely az open science projektek működőképességét is jelzi.

photo_camera A malajziai Pangkor-szigeten a makákók együtt élnek élnek az emberekkel Fotó: CLAIRE SERIE/Hans Lucas via AFP

A projekt weboldalán többek között így indokolják a kutatásaik fontosságát: „A makákó kutatás úttörő szerepet játszik a viselkedésökológia fajok közötti összehasonlító kutatásában is. A makákók számos különböző élőhelyen élnek, valamint morfológiai és viselkedésbeli alkalmazkodást mutatnak az igen különböző társadalmi-ökológiai környezetekben. Alapvető társas szerveződésükben hasonlóak, de társas viszonyaikban az egyes fajok jelentős eltéréseket mutatnak, a hierarchia és a rokonsági kapcsolatok szempontjából. A makákók kutatása kulcsfontosságú a társas kapcsolatok evolúciójának megértéséhez.”

Jelenleg ez a legnagyobb nyilvánosan kereshető adatbázis az állatok társas viselkedéséről – a hálózat bemutatásának a Journal of Animal Ecology című folyóirat is nagyobb tanulmányt szentelt. „A projekt valójában arról szól, hogy egy együttműködőbb megközelítés felé mozdulunk el, ahol a különböző laboratóriumok, intézmények, vagy akár kontinensek kutatói összefognak, hogy együtt foglalkozzanak fontos kérdésekkel. Az ilyen nagyszabású együttműködések elősegítik a megosztás kultúráját a kutatóközösségen belül, ösztönözve a kutatókat arra, hogy az adataikkal ők is közreműködjenek” – mondta Delphine De Moor, az Exeteri Egyetem Állatviselkedés-tani Központjának munkatársa.

photo_camera Makákó család Sri Lankán Fotó: THILINA KALUTHOTAGE/NurPhoto via AFP

A közösségi erőfeszítés nyolc év alatt 14 faj 61 makákó-populációjának szociális adatait gyűjtötte össze, így a projektben összesen több mint háromezer egyed (kétezer nőstény és ezer hím) szociális életét dokumentálják. Ezeket az adatokat az elmúlt évtizedekben több mint 90 kutató gyűjtötte össze 56 különböző terepi helyszínen, állatkertben vagy kutatóközpontban.

Mivel számos adat nyíltan hozzáférhető – kérésre pedig minden adat elérhető –, a MacaqueNet a jövőben más hasonló, nyílt tudományos adatbázisok számára is mintaként szolgálhat.

