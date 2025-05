Még a kialakulásuk előtt jelezheti a betegségeket az 57 millió ember adatain betanított új orvosi AI-modell

Két londoni egyetem, a University College (UCL) és a King's College (KCL) kutatói 57 millió angol állampolgár anonimizált egészségügyi adatainak felhasználásával úttörő mesterséges intelligencia (AI) modellt hoztak létre. A Foresight nevű eszköz a hagyományos AI-modellektől eltérően olyan nagyméretű transzformátor-architektúrára épül, mint a ChatGPT, csak éppen nem szövegek előrejelzésére használják, hanem az egyéni és a népesség egészére kiterjedő egészségügyi kockázatok előrejelzésére.

A Foresight célja, hogy az egészségügyi ellátást a megelőzés felé mozdítsa azáltal, hogy például a jövőbeni szövődmények kockázatát még azok kialakulása előtt azonosítja, és így lehetővé teszi az olyan beavatkozásokat, amihez nem szükséges kórházi ellátás – például gyógyszerek módosításával. Így akár olyan eseményeket is meg lehetne előzni, mint a sztrók vagy számos szívprobléma.

Chris Tomlinson, a UCL kutatója elmondta: „Jelenleg a Covid-19 kimenetelének előrejelzését vizsgáljuk, ami segíthet a következő világjárvány jobb kezelésében, de közben azt is teszteljük, hogy a modell képes-e általánosítani más fontos egészségügyi kimenetelekre, például a következő egy évben történő kórházi kezelés vagy halálozás kockázatának előrejelzésére, továbbá több mint ezer különböző betegség kialakulására.”

Tavaly áprilisban a Lancet Digital Health folyóiratban jelent meg az a tanulmány, amely elsőként erősítette meg a Foresight prediktív képességeit. Az NHS erre építette az egész nemzetre kiterjedő kísérleti projektet, amelyet az Egyesült Királyság kormánya is támogat, mivel azt az egészségügyi rendszer modernizálása és a gazdasági növekedés ösztönzése szempontjából is jelentős lépésnek tartják. Ehhez azonban elengedhetetlennek tartják a megfelelő adatvédelmi intézkedéseket és azt, hogy a páciensek bizalmát is elnyerje a projekt.