Hatékonyabbá tette a Google szervereit az AlphaEvolve, a cég innovációra képes mesterséges intelligenciája

Matematikai és számítástudományi áttörésekre képes mesterséges intelligenciát mutatott be szerdán a Google DeepMind – írta meg a Nature hírportálja. Az AlphaEvolve, amit egyelőre csak a cég berkein belül használnak, már demonstrálta is képességeit azzal, hogy hatékonyabbá tette a keresőóriás szervereinek működését.

„Egyfajta szuper kódoló ágensként lehet rá tekinteni” – mondta Pushmeet Kohli, a Google DeepMind egyik vezetője az MIT Technology Review-nak. Nemcsak javaslatot tesz kódrészletekre, vagy kódszerkesztésre, hanem olyan eredményeket produkál, amikre eddig senki nem gondolt – ami nem csak szoftveres, hanem hardveres fejlesztéseknél is kiaknázható lehet. Az AlphaEvolve a cég szerint egy Geminire épülő nagy nyelvi modell (LLM), amit két kiegészítéssel láttak el: automata értékelőkkel, hogy ellenőrizni tudja válaszait, valamint egy evolúciós algoritmussal, hogy javítani tudjon legígéretesebbnek tűnő ötletein.

Demis Hassabis, a Google DeepMind vezetője csütörtökön az önfejlesztő mesterséges intelligencia képét felfestve azt írta az X-en (korábban Twitter), hogy „az AlphaEvolve-ot az AI-ökoszisztémánk optimalizálására használjuk, és gyorsan pörögnek a lendkerekek”. Tavaly megosztva Hassabisnak és John Jumpernek, a DeepMind kutatójának ítélték meg a kémiai Nobel-díjat az AlphaFold2 fehérjekutató AI-modell kifejlesztéséért, amivel eddig több százmillió fehérje háromdimenziós szerkezetét sikerült meghatározni.

„A tanulmány elég lenyűgöző” – mondta a Nature hírportáljának Mario Krenn, a fénytudománnyal foglalkozó németországi Max Planck Intézet (Max Planck Institute for the Science of Light) mesterséges intelligencia laborjának vezetője. Krenn az AlphaEvolve-ot tartja az első sikeres demonstrációjának arra, hogy nagy nyelvi modellek képesek új felfedezéseket tenni.

Áprilisban a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI is úgy hivatkozott legújabb modelljeire, az o3-ra és az o4-mini-re, mint amikről vezető kutatók azt állítják, hogy valóban jó és hasznos új ötletekkel képesek előállni – ezek ugyanakkor nem rendelkeznek az AlphaEvolve-hoz hasonló kiegészítésekkel. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója néhány napja azt mondta, hogy 2026 lesz az „innovátor” mesterséges intelligenciák éve, amikor az AI-modellek már egyedül vagy kutatókkal együttműködve jelentős tudományos felfedezéseket tehetnek.

A Google AI-modellje a tesztelési folyamat során egy új megoldással állt elő annak a szoftvernek a feljavítására, ami a cég világszerte megtalálható több millió szervere között elosztja a számítási feladatokat. A Google DeepMind azt állítja, hogy a keresőóriás több mint egy éve használja az AI-feljavított szoftvert az adatközpontjaiban, felszabadítva 0,7 százaléknyi számítási kapacitást – ami nem tűnik soknak, de a világ két legnépszerűbb weboldalát kiszolgáló Google esetén sok megspórolt energiáról és üvegházgáz kibocsátásról van szó.

Az AlphaEvolve Jakob Moosbauer-t, az angliai Warwick Egyetem matematikusát is meggyőzte, aki szerint a mesterséges intelligencia nélkülözhetetlen eszközzé kezd válni a matematikában és a számítástudományban. A szakember úgy látja, maga az elve annak, ahogy az AlphaEvolve specifikus megoldásokat adó algoritmusokat keres, ahelyett, hogy magukat a megoldásokat keresné, különösen nagy hatásúvá teszi. „Ez az [AlphaEvolve] megközelítését széleskörű problémahalmazra teszi alkalmazhatóvá” – mondta.

