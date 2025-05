Az USA sincs felkészülve egy komolyabb napviharra

2024 májusában a helyi és országos kormányzati intézmények képviselői nagy számban jelentek meg a marylandi Laurelben található Johns Hopkins Alkalmazott Fizikai Laboratóriumban (APL) és a coloradói Denverben található Szövetségi Vészhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA) telephelyén, hogy egy éles szimuláció keretében teszteljék, felkészült-e az Amerikai Egyesült Államok kritikus infrastruktúrája egy nagyobb napviharra – írja a Live Science a gyakorlat eredményeiről megjelent jelentésre hivatkozva.

A gyakorlat forgatókönyve szerint az eseményre 2028 januárjába került sor. A NASA Artemis 4 missziója két űrhajóssal a fedélzetén kering a Hold körül, miközben két asztronauta éppen landolt a felszínen. Az ezzel párhuzamosan a Nap felszínén növekedő gigantikus folt flerek és koronaanyag-kidobódások (CME) formájában aktivizálódott.

photo_camera Koronaanyag-kidobódás tudományos illusztrációja Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library

A két napos szimuláció több, a Föld felé irányuló koronaanyag-kidobódások hatására kialakult geomágneses viharok pusztító erejét vizsgálta, már csak azért is, mert mint korábban megírtuk, az elmúlt 2700 évben háromszor is előfordult a jelenlegi Földön súlyos károkat okozni képes kozmikus esemény. A tavalyi gyakorlatban a műholdas kommunikáció és navigációt is megzavaró felszíni áramkimaradásokkal, továbbá az űrben található infrastruktúra mellett az élő és élettelen felszínt is érő nagy dózisú kozmikus sugárzással is számoltak. A Space Weather Research and Operations Center (SORM) és a National Science and Technology Council (NSTC) által szervezett teszt résztvevői azt tapasztalták, hogy a kommunikációs protokollok hiánya és az elégtelen űrbeli és földi mérések akadályozzák az ilyen eseményekre való hatékony reagálást.

Kiderült, hogy a hiányos monitoring megakadályozta a CME-k modellezését és a becsapódás helyének, mértékének az előrejelzését, ami viszont blokkolta a hatékony döntéshozatalt. Mindez annak fényében még aggasztóbb, hogy bár a koronaanyag-kidobódás nagy energiájú részecskéi akár három napig is utaznak a Földig, a hatásuk mértékét a plazma mágneses mező tájolása határozza meg. Amikor a napszél és a bolygó magnetoszférája azonos pólusai találkoznak kisebb eséllyel vagy egyáltalán nem kerül sor katasztrófára, ám amikor ellentétes pólusoknál, akkor az ütközés eredménye pusztító. A mágneses mező orientációját azonban csak nagyjából 30 perccel a részecskecunami Földet érése előtt lehet pontosan megállapítani, akkor, amikor a hullám eléri a Nap-Föld 1. Lagrange-pontját mintegy 1,5 millió kilométeres távolságban. Bár itt már több űrszonda és -teleszkóp található, a jelentés kiemeli, hogy még több műholdra van szükség „az előrejelzési képességek javítása, a valós idejű adatgyűjtés fokozása, az űridőjárási modellek fejlesztése és a korai riasztás biztosításának érdekében”.

photo_camera A SOHO-űrszonda felvétele egy hatalmas korona-anyagkidobódásról (CME, coronal mass ejection). Fotó: NASA/ESA/SOHO

A hipotetikus forgatókönyv szerint az erőteljes kitörések sorozata széles körű áramkimaradásokhoz, a műholdas és rádiókommunikáció zavaraihoz, valamint a GPS-helymeghatározási, navigációs és időzítési szolgáltatások romlásához vezetett. A gyakorlatból kiderült, hogy valós helyzetben az elsődleges hatások súlyos zavarokat okoznának a kereskedelmi és katonai repülésben, a katasztrófaelhárításban és az egészségügyi ellátásban is, mivel a kórházaknak napokig tartalék áramfejlesztőkre kellene támaszkodniuk.

A szimulált napvihar eltérítette a műholdakat, a földi műholdkövetők pedig képtelenné váltak a poziciók meghatározására, így az ütközések kockázatainak felmérésére és a korrekciókra. Ahogy a hipotetikus napvihar súlyosbodott, a beérkező információk feldolgozása is egyre jelentősebb problémát okozott. A jelentés javaslata szerint ezért szükség van a természeti katasztrófák, például hurrikánok idején bevethető, az információt optimális mennyiségben meg- és elosztó kommunikációs protokollra, hogy az egyes területek hatékonyan együtt működhessenek egymással.

A Live Science szerint a gyakorlat véletlenül egybe esett az elmúlt 20 év legerősebb napviharával, ami azt jelentette, hogy a vizsgált problémák közül sok kisebb léptékben a gyakorlatban is ellenőrizhető volt.

