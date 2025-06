„Használd az AI-t jól és jóra, és nem a tanár miatt. Magad miatt”

Mérges vagyok.

Épp egyetemi beadandókat javítok. Nem kreatív betűgyártást kértem, a feladat a másoddiplomás hallgatóim nyári gyakorlatának tervezete, forgatókönyve. Nekik fontos. AI-oktatóként biztattam is őket, hogy nyugodtan inspirálódjanak a digitális térben. És most nem is a ChatGPT sorok közül kikacsintó jelenléte zavar, hanem az igénytelenség.

A csapból is az folyik, hogy az AI elveszi a munkádat. Tudod, mit? Elveszi, ha hagyod. Ha megelégedsz azzal, hogy egy végtelenül egyszerű promptra írt esszét érintetlenül másolsz át és anélkül adod be, hogy elolvasnád és csekkolnád a leírtakat és a forrásokat.️ A ChatGPT megbízhatósága 60-80% közé tehető, szóval nem úszhatod meg az ellenőrzést. Szép eufemizmus, hogy „hallucinál”, de igazából csak erős megfelelési vágy hajtja és ha nem foglalkoztál a beállításaival, akkor simán kamuzik az 1457-es bivalypünkösdi csatáról is, ahol a magyarok megverték a törököket.

Ja, nem.



Legyen igényed arra, hogy ne legyél ciki!



Tanítjuk az AI használatát és mindig kiemeljük, hogy az együttműködésben hiszünk, abban, hogy az AI a gondolkodó, támogató társad legyen, ne pedig a neonaiv klónod.

Hidd el, nem az „átverés” bosszant, hiszen tudom, hogy a füled sem lóg ki az esszékből, és nyilván mi is használjuk az AI-t kreatív szövegírásra. Is. De akkor használd ügyesen! Tudatosan, okosan és elegánsan!



Tudod, mi az igazi lebukás? A formázás. A ChatGPT sajátos stílust használ: Aptos betűtípus, kék címsor, dupla vonal. Ha te simán átmásolod, anélkül hogy átolvastad volna, akkor mi már a formázás hiányából levágjuk, hogy befigyelt az AI - és a mi érdeklődésünk is a béka hátsója felé kezd konvergálni.

Találsz pár megbízhatóbb modellt, mint pl. a Scite.ai, de akkor is érdemes csekkolnod a forrásokat, mert a kisjedi AI előszeretettel hivatkozik nem létező oldalakra. Egyetlen ilyen - és máris hiteltelenné válik a dolgozatod!

A ChatGPT neked válaszol, letegez és javasol. Például felajánlja, hogy „ha szeretnéd, írok részletesebb vázlatot”. Na, ezt a mondatot benne felejteni az esszében egyértelműen mutatja, hogy át sem olvastad, amit beadtál!

Ha már promptolsz, használd az RTO-modellt: Role – tedd feldicsért szerepbe („Te egy tapasztalt filozófiaprofesszor vagy”), Task – mondd meg konkrétan, mit csináljon („Generálj húsz mondatos összefoglalót”), Output – írd le, milyen végeredményt vársz, milyen stílusban és formában! Ha ezt nem így csinálod, akkor az AI is csak a klasszikus „corporate bullshitet” hozza üres lózungokkal és zéró konkrétummal.

️Rengeteg egyéb tippem is lenne, de megkérdezheted magát a ChatGPT-t is, hogy mire figyelj akkor, ha vele íratod a szakdogádat. Gondolj arra, neked mennyire esne jól egy ordítóan közhelyes értékelést olvasni egy olyan esszédről, amibe szívedet-lelkedet-tudásodat beletetted, de csak ennyit kapnál cserében: „Remekül megírt tanulmány, kongruens tématartással, egyértelműen tettenérhető egyetemes gondolatisággal.”



Szóval használd az AI-t jól és jóra, és leginkább az a belső igényességed vezessen, hiszen tudod, „egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá.” (Esterházy Péter - tényleg az!)



És nem a tanár miatt. Magad miatt!



P.S. A fenti szöveg teljesen az én alkotásom, mert amikor átírattam a ChatGPT-vel, akkor annyira a saját maga hatása alá került, hogy ilyen érveket írt: „Aztán majd pislogsz, mint gólya a mozijegyre, mikor ezt kérjük számon.”



Szerintem érted.

***

A fenti írást eredetileg a Facebookon tette közzé Besnyi Erika vezetőfejlesztő tréner, a Vintage Akadémia ügyvezetője és a Pécsi Tudományegyetem oktatója.