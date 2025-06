Lenyűgöző képeket készített a Solar Orbiter a Nap eddig sosem látott déli pólusáról

Először sikerült képeket készíteni a Nap déli pólusáról. Az ESA (European Space Agency) Solar Orbiter űrszonda március 23-án, a Nap közelében készítette azokat a felvételeket, amelyeket a napokban mutattak be – adja hírül a LiveScience.

A képek olyan látványt rögzítettek, amelyet eddig sem ember, sem űrszonda nem láthatott még. Míg a Föld és a többi bolygó viszonylag egy vonalban kering a Nap egyenlítőjével azonos síkon, az ekliptikán, a Solar Orbiter pályáját az elmúlt hónapokban 17 fokkal megdöntötték, így vált először láthatóvá a Nap eddig rejtve maradt déli pólusa.

„A Solar Orbiter misszió egyedülálló képei a napkutatás új korszakának kezdetét jelentik” – mondta Carole Mundell, az ESA tudományos igazgatója a képekhez fűzött nyilatkozatában.

Az új képek a Solar Orbiter fedélzetén található 10 műszer közül három segítségével készültek és a Nap pólusát ábrázolják a látható és ultraibolya hullámhosszok széles tartományában. Láthatjuk a Nap mágneses mezejének sűrűsödéseit, valamint bizonyos kémiai elemek nagy sebességű mozgását, ahogy a napszelet alkotó plazmafelhőkön haladnak – ez olyan töltéssel rendelkező részecskék áramlata, ami az egész naprendszerben szabályozza az űridőjárást.

Az ESA szerint ezek az információk is hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a napszél jelenségét, az űridőjárást és a Nap körülbelül 11 éves aktivitási ciklusait.

Fotó: ESA

Most, amikor a napciklus maximumán heves napkitöréseknek vagyunk tanúi, különösen érdekesek a Solar Orbiter Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) nevű berendezésével végzett mágneses mérések is.

A PHI napmágnesesség-térképei sajátos paradoxont mutatnak: míg a legtöbb mágnesnek egyértelmű északi és déli pólusa van, a Nap déli pólusa mind északi, mind déli polaritású mágneses mezőkkel van tele.

Fotó: ESA

Az ESA szerint ez a mágneses zavar egy ideiglenes jelenség, amely arra utal, hogy a Nap mágneses tere hamarosan megfordul, ahogyan az nagyjából 11 évente megtörténik. Ez a mágneses fordulat a nagy aktivitású napciklus csúcspontjának végét jelenti, és átmenetet jelent a következő, viszonylag nyugodt napciklus felé. Amikor a következő napciklus csúcspontja elérkezik, körülbelül öt-hat év múlva, a Nap pólusai csak egyféle mágneses polaritást fognak mutatni, és szünetelnek majd a heves napviharok.

