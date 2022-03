Elkészült a Napról valaha alkotott legnagyobb, 83 millió pixeles kép

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Az európai és amerikai űrügynökségek (ESA, NASA) által 2020 februárjában felbocsátott napkutató űrszonda, a Solar Orbiter már küldetésének kezdete óta számos elképesztő felvétellel kápráztatta el az érdeklődőket, de most még egyet emelt a téten: elkészült az eddigi legjobb minőségű és legnagyobb felbontású kép a Napról.

A 9148*9112 képpontos (több mint 83 millió pixeles) képet 25 felvételből állították össze, amiket március 7-én készített az űrszonda Extreme Ultraviolet Imager nevű eszköze, a Naptól 75 millió kilométeres távolságból.

A Napról készített kompozit kép, a Solar Orbiter felvételeiből összeállítva Fotó: ESA

A teljes kép az ESA honlapján is megtalálható zoomolható formában, vagy akár le is tölthető az alig több mint 56 megabájtos képfájl – a kép jobb felső sarkára a Földet is ráillesztették, csak az arányok kedvéért. A képen továbbá jól kivehető a napkorona éles kontúrja is, igaz, a kutatók még mindig nem tudják, hogy a korona miért sokkal forróbb (körülbelül egymillió Celsius-fokos), mint az alig 5600 fokos napfelszín.

A már több mint két éve indított Solar Orbiter küldetése, hogy felvételeket készítsen a Nap eddig soha nem látott sarkvidékeiről, ami példátlan betekintést nyújt a naprendszerünket formáló kozmikus erőkbe. A szonda március 26-án, szombaton éri el első perihéliumát, vagyis eddigi legnagyobb napközelségét, a Merkúr pályáján.

