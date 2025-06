Bibliai léptékű árvaszúnyograjzás kezdődött a Balatonnál

Évtizedek óta nem látott mértékű árvaszúnyograjzás kezdődött a Balatonnál, amit friss felvételek is alátámasztanak – írta meg hétfőn a HírBalaton. A Zamárdiak Facebook csoportban csütörtökön megosztott képen az látszik, ahogy a rovarok este az utcai lámpák környékén döbbenetes számban gyűlnek össze:

Az árvaszúnyog rajzás Zamárdiban 2025 júniusában Fotó: Mátay Éva

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Intézet megbízott igazgatója, Vasas Gábor szerint a rajzás, aminek során a szúnyogalkatúak közé tartozó rovarok elképesztő mennyiségben lepik el a partmenti területek és a lámpák környékét, akár hetekig is eltarthat.

A kutatók már márciusban figyelmeztettek arra, hogy nyár elején rengeteg árvaszúnyog ( Chironomus balatonicus) lepheti el a Balaton környékét. A viszonylag nagy testű fajra jellemző a tömeges rajzás, mint ahogy az is, hogy nagy mennyiségű mikroszkopikus alga szükséges a megjelenéséhez.

Árvaszúnyogok borítják a köztereket Zamárdiban Fotó: Mátay Éva

A mostani szúnyograjzás egyrészt az éghajlati körülményekre vezethető vissza: a globális felmelegedéssel enyhülő telek kedveznek a rovaroknak, és lehetővé teszik lárváik nagyszámú áttelelését. Emellett az elmúlt években egyre nő a tó tápanyagmennyisége, és ezt csak fokozták a tavasszal feltűnő pikoalgák (kisméretű cianobaktériumok és eukarióta algák) és a nemrég kezdődött helyi algavirágzás – ezt ugyanakkor a hét eleji hidegfront segíthet visszafogni. A tóban bőséges mértékben rendelkezésre álló táplálék azt is eredményezheti, hogy idén még egy rajzásra számíthatnak a tó környékén élők.

Vasas azt mondta, hogy az árvaszúnyogok nem csípnek és nem jelentenek semmilyen veszélyt az emberre, de jelenlétük, amivel elárasztják a partmenti növényzetet és fényforrások környékét tényleg kellemetlen. A megoldást szerinte az állatok pihenőhelyeinként szolgáló nádasok, partmenti fák és bokrok megzavarásának kerülése jelentheti, valamint ha távolabb maradunk a fényforrásoktól. Bár a szakember szerint az árvaszúnyogok fontos táplálékot jelentenek halaknak és más gerinceseknek, és a tó szerves anyag tartalmát is segítenek csökkenteni, ez a lakókat nem vigasztalja.

A Zamárdiak Facebook csoportban helyi lakók már attól tartanak, hogy a rovarok tömeges megjelenése tönkreteszi a maradék balatoni turizmust is. Az árvaszúnyograjzás elleni hosszabb távú védekezést a foszfortartalmú anyagok Balatonba jutásának csökkentése jelentheti, ami korlátozná az algák terjedését, és ezáltal az árvaszúnyogoknak rendelkezésre álló táplálékot. Az is ismert, hogy a balatoni algavirágzást segíti a klímaváltozás következtében növekvő átlaghőmérséklet, így a globális felmelegedés mérséklése is elengedhetetlen a jövőbeli tömeges rajzások elkerüléséhez.

Az árvaszúnyogok az 1980-as és 1990-es években nagyon gyakoriak voltak a Balatonon, és már tavaly nyáron is milliószámra jelentek meg a tó partján. A tó üledékében nevelkedő lárvák először május-júniusban rajzanak, másodszorra pedig augusztus-szeptemberben. Területi előfordulásuk nagyon különböző lehet a Balatonon; elsősorban a Szigligeti- és Keszthelyi-medencékben gyakoriak.

