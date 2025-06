Háborúról és józan észről kérdezte Kapu Tibort az űrállomásra telefonáló Orbán Viktor

Az Axiom Space és a NASA lehetőséget ad az egyes országok vezetőinek, hogy kapcsolatba lépjenek az Ax–4 misszióval a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó honfitársaikkal – ennek keretében beszélhetett a hétvégén Narendra Modi indiai miniszterelnök Shubhanshu Shukla űrhajóssal, és legutóbb Orbán Viktor is feltelefonálhatott Kapu Tiborhoz.

A két beszélgetés között lehet találni hasonlóságokat, de különbségeket is bőven, elég ha megnézzük, mik voltak a miniszterelnökök első szavai nemzetük űrhajósának üdvözlésére. Modi így kezdte: „A mai napon a lehető legtávolabb jár India földjétől, de a legközelebb az indiaiak szívéhez.” Ehhez képest Orbán első szavai így szóltak:

„Két dolgot kell tisztáznunk, először is, hogy szólíthatom-e Tibornak, második, hogy van néhány téma, amit megadtak, s arról nem beszélhetünk, vegye figyelembe! Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról.”

Miután a magyar űrhajós illedelmesen megköszönte a szép szavakat („Hogy van, Tibor?”), elárulta, hogy egy sűrű munkanap közepén jár, és az említett témákat igyekszik elkerülni, hiszen gyakorlatilag egyikben sem járatos. Orbán szerint „itt lent most mindenki Kapu Tibor szeretne lenni”, mire az űrhajós elmondta, a 26 órás utat követően volt lehetősége a szüleivel telefonálni, így nagyjából tudja, milyen a közhangulat.

A miniszterelnök szerint néha még a kormányon belül is van vita arról, hogy van-e értelme annak, hogy Magyarország beszálljon az űriparba, de Kapu szerint ez nem lehet kérdés: „Az űripar manapság olyan iparág és tudományág, amibe nem kell, hogy az ember nagy szereplő legyen, hogy be tudjon csatlakozni.” Ráadásul egy virágzó iparágról van szó, így az űrhajós szerint minden forint, amit most befektettek, később hatszorosan térül meg.

A beszélgetés nagy részében általánosan esett szó arról, hogy milyen kísérleteket végeznek, hogyan telik egy napjuk az űrállomáson, mit esznek, de a szabályok kezdeti lefektetése után Orbán bőkezűen bánt a kiszólásokkal is. „A világ tele van kísértésekkel, jobbfélékkel meg rosszabbfélékkel is, és köszönjük, hogy ön a jobbféle kísértést mutatja a gyerekeknek” – jegyezte meg a miniszterelnök az elsöprő sikerű Budapest Pride napján (amit gyermekvédelmi okokra hivatkozva sem sikerült betiltania a kormánynak, sőt), miután Kapu megemlítette, hogy örül, ha példát tud mutatni a magyar gyerekeknek.

„Tibor, mindenféléket hall az ember a súlytalanság állapotáról. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy a súlytalanság körülményei közepette, ott fönt, a józan ész, az működik?”

– tette fel újabb kérdését Orbán Viktor, de ezt az űrhajós szépen leszerelte azzal, hogy a súlytalanság káros következményeiről kezdett el beszélni, az izmokra és a csontsűrűségre gyakorolt hatásokról és arról az agyi tompaságról, amit az új gravitációs környezethez való alkalmazkodás során élnek át.

A beszélgetés végén a miniszterelnök jelezte, hogy lassan kifutnak az időből, de azért egy kérdést még feltenne:

„A háború, az látszik-e onnan föntről?”

Kapu erre azt felelte, hogy az űrből csak a szépet látni, „gyönyörű színeket, gyönyörű felhőket és gyönyörű városokat”, mire Orbán azt monda: „Kétszeresen irigyeljük ezért.”

