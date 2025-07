Egy friss kutatás szerint a glutén mégsem okoz irritábilis bél szindrómát

A kanadai Hamiltonban található McMaster Egyetem kutatóinak friss kutatása szerint azok az irritábilis bél szindrómával (IBS) élő emberek, akik úgy vélik, hogy érzékenyek a gluténre vagy a búzára, valójában nem ezen összetevők hatására lesznek rosszul.

A Lancet Gastroenterology and Hepatology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az IBS (amely különböző becslések szerint a magyar lakosság 10-20 százalékát érinti) esetében erős szerepe lehet a nocebo hatásnak, ami azt jelenti, amikor a negatív várakozások valódi testi tüneteket idéznek elő.

A kutatásban 29 klinikailag diagnosztizált IBS-beteg vett részt, akik saját bevallásuk szerint jobban érezték magukat gluténmentes diéta mellett. Egy szigorúan kontrollált, kettősvak vizsgálatban a résztvevők háromféle müzliszeletet kaptak – glutént tartalmazót, teljes kiőrlésű búzából készültet és placebót –, anélkül, hogy tudták volna, melyik mit tartalmaz. Az eredmények azt mutatták, hogy a tünetek előfordulása és súlyossága mindhárom csoportban hasonló volt, még a placebót fogyasztóknál is, ami arra utal, hogy sok esetben nem maga az összetevő, hanem az előítélet és a várakozások okozhatják a tüneteket.

A kutatók a kísérlet után is követték az alanyok szokásait, amiből kiderült, hogy a többségük annak ellenére sem változtatott az étrendjét, hogy kiderült, a glutén vagy a búza nem okoz náluk tüneteket. A kutatók szerint a közösségi média túlzott hatása is közrejátszik abban, hogy a glutént sokan veszélyesnek tartják. A kutatás vezetője, Premsyl Bercik szerint a gluténmentes étrend betartása sok IBS-es számára inkább pszichológiai kapaszkodót jelent – egyfajta kontrollérzést ad, még ha szükségtelen étrendi megszorításokkal is jár.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: