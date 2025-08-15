Tengeri gázkitermelő toronyra csempészték fel a világhírű művész tiltakozó munkáját a Greenpeace aktivistái

Anish Kapoor, világszerte ismert képzőművész nagy méretű tiltakozó műalkotását egy észak-tengeri gázkitermelő létesítményre húzták fel a Greenpeace aktivistái. A mű a BUTCHERED (Lemészárolva) címet viseli és egy 12x8 méteres, hatalmas, festett vászon. Az aktivisták az installálást követően 1000 liternyi vérvörös festékkel borították be a műalkotást, a festék tengervízből, cékla porból és nem mérgező festékből áll – számol be mások mellett a Hyperallergic.

„A címmel környezetünk lemészárlására utalok – idézi a művészt a Guardian – A legegyszerűbb szinten ez itt vér a vásznon. Utalás a bolygónk, az államunk, a létezésünk elpusztítására – elvérzésére.”

A Shell tornyára hét aktivista helyezte fel a 12x8 méteres művet, Anglia keleti partjainál Fotó: ANDREW MCCONNELL/AFP

Kapoor azt is elmondta, hogy régóta „mélyen érdeklik” a Greenpeace „hősies” akciói, és több éve kapcsolatban állt a szervezet brit csoportjával és keresték a módját, miként tudna aktívabban részt venni a tevékenységükben. „Körülbelül egy éve merült fel az ötlet, hogy tegyünk valamit a gáz- és olajfúrótornyokkal kapcsolatban. Így született meg ez a munka”.

Anish Kapoor brit kortárs képzőművész Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A műalkotás szorosan illeszkedik Kapoor vizuális nyelvezetéhez, és egy olyan időszakban jelenik meg, amikor a legtöbb aktivista és számos művész a gázai, ukrajnai vagy szudáni tragikus eseményekre koncentrál. A Greenpeace sajtóközleménye a műalkotást a nyáron a világ egyes részein tomboló extrém hőhullámokkal és tűzvészekkel, valamint a Kínában és Észak-Indiában bekövetkezett villámárvizekkel hozza kapcsolatba.

„A fosszilis tüzelőanyagok elégetésével kibocsátott szén-dioxid láthatatlan, de látjuk azt a pusztítást, amelyet a kitermelése okoz a világban” – idézi Kapoort a közlemény. „Ami pedig még mindig nagyrészt rejtve marad, az a Shellhez hasonló olajipari óriásvállalatok felelőssége, amelyek ezt a pusztítást okozzák és profitálnak a világszerte tapasztalható szenvedésből.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: