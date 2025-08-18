A covid felgyorsítja az érrendszer öregedését, de leginkább csak a nőknél

Bebizonyosodni látszik, hogy a SARS-CoV-2 vírus fertőzése kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával a nők esetében. A francia Université Paris Cité kutatója, Rosa Maria Bruno és csapata 2020 szeptembere és 2022 februárja között készítettek kutatást 2390 ember bevonásával; a Covid-19 okozta érrendszeri szövődmények felméréséhez 16 országból, vontak be átlagosan 50 év körüli személyeket. A résztvevők közül néhányan igazoltan is átestek a SARS-CoV-2-fertőzésen, a többiek negatívat teszteltek minden alkalommal – írja a New Scientist.

Az érmerevség számszerűsítéséhez a kutatók megmérték a nyaki verőér (carotis) és a lábakban lévő combverőerek (femorális artériák) között áthaladó nyomáshullám gyorsaságát. Bár az erek merevebbé válása egy természetes öregedési folyamat, a covidot okozó vírussal kórházban kezelt nők ereinek biológiai kora öt évvel volt idősebb azokénál, akik soha nem kapták el a fertőzést. Azoknál a nőknél, akiket intenzív osztályon kezeltek a vírus okozta megbetegedéssel, az erek életkora 7,5 évvel volt magasabb az ideális állapothoz képest.

A férfiaknál azonban nem figyeltek meg szignifikáns változást. A kutatók szerint a nők immunrendszere erőteljesebben válaszol a covidfertőzésre, így a gyógyulás után kevésbé képes lecsökkenteni az immunválasz mértékét. Bár hat hónappal a fertőzés után némileg javult az állapotuk, az artériák merevsége továbbra is kiugróan magas maradt azoknál, akiknek elhúzódó tüneteik voltak.

Ugyan a Covid-19 hivatalosan 2023 óta nem fenyegeti az emberiséget, a járvány okozta szövődmények és mutációk továbbra is figyelemre méltóak. Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a fertőzöttek 6 százalékánál poszt-covid szindróma alakult ki, amely fáradékonyságot, légszomjat, izomfájdalmat vagy alvászavart okozhat. Ugyanakkor az érrendszeri megbetegedések szövődményeit felmérő kutatások közül a párizsi egyetemé az első nagyszabású vizsgálat.