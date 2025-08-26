Itt az ecnoglutid, ami olcsóbb és hatékonyabb lehet az eddigi fogyasztószereknél

Hatékony fogyást segítő szert találtak, ami olcsóbb lehet az eddig piacra dobott gyógyszereknél. Egy harmadik fázisú klinikai vizsgálat, amiről a ScienceAlert számolt be hétfőn, azzal kecsegtet, hogy a szemaglutidokhoz hasonló elven működő ecnoglutid a jelenlegi opcióknál hatásosabb lehet a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelésében.

Ho Jang, a sanghaji Fudan Egyetem kutatója és kollégái több mint 600, 2-es típusú cukorbetegséggel élő felnőtt önkéntesen hasonlították össze az ecnoglutid és a dulaglutid hatékonyságát.

Ezek a szemaglutidhoz hasonlóan GLP-1 agonisták, amik a hormon utánozásával csökkentik a vércukorszintet. A természetesen előforduló aminosavakból álló ecnoglutid különlegességét az adja, hogy egyszerűbben és olcsóbban előállítható, és hatását nagyrészt a cAMP útvonal aktiválásával éri el, ami potenciálisan csökkentheti a használata során fellépő mellékhatások számát.

A kutatók a The Lancet Diabetes & Endocrinology folyóiratban augusztus végén közölt tanulmányuk szerint azt találták, hogy az ecnoglutid és a dulaglutid is hasonló mértékben csökkentette a vércukorszintet, de azok a páciensek, akik ecnoglutidot kaptak, közel kétszer annyi súlytól szabadultak meg, mint azok, akiknek dulagutidot adtak. Ez alapján az ecnoglutiddal kisebb dózis mellett is ugyanakkora testsúlycsökkenés érhető el.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: