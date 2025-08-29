A TDDSZ Nagy Mártonnak: a kutatók ötven százalékos béremelése végül harminc lesz, néhol meg csak tíz

A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ) nyílt levelet intézett Nagy Márton gazdasági miniszterhez a HUN-REN dolgozók beígért béremelésével kapcsolatban.

Az ígéret szerint idén áprilistól valósulna meg a kutatók 50 százalékos béremelése. Mint a levél írja, az erre fordítható 18 milliárd forintot kormányhatározattal el is rendelték a HUN-REN Központ számára.



Azonban a „HUN-REN Központ a számára folyósított 18 milliárd forintból mindössze 16,2 milliárdot biztosít bérrendezésre a kutatóhálózat intézményei számára, január 1-ig visszamenőlegesen. Ezzel az adott keretösszeget 9 helyett 12 hónapnyi bérköltségre fordítja, ami így átlagosan 30 százalékos beépülő bérnövekményre elegendő forrást jelent” - közli a levél.

Ráadásul „az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt négy kutatóközpontnak még kevesebb, az eredeti bérköltség maximum 10 százalékát kívánja béremelésre átadni.”

A TDDSZ levele emlékezteti Nagy Mártont arra, hogy 2019-ben a kutatóhálózatnak az MTA-ról való leválasztását részben éppen azzal indokolták, a kutatóhálózat finanszírozását érdemben javítják, a dolgozókat jobban megbecsülik majd anyagi. “Az ígéret 6 éve nem teljesült. A 30 százalékos átlagos béremelés a 2020 óta tartó erőteljes inflációt sem kompenzálja” - áll a szövegben.

Egyben felszólítják a minisztert, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a HUN-REN Központ a rendelkezésre bocsátott forrásokat az eredeti ígéretnek megfelelően használják fel.



