Tudományos áttörés: melegben több fagyi és üdítő fogy

Egy friss kutatás a klímaváltozás nem várt veszélyeire hívta fel a figyelmet: minél melegebb van, annál több cukrot fogyasztunk. Ezért elsősorban a magas cukortartalmú üdítőitalok, fagyik és gyümölcslevek a felelősek, a mérés pedig Amerikában készült – ahogy a kutatók hangsúlyozzák, valószínűleg ezért csak a jómódú társadalmakra lehet érvényes megfigyelés.

A kutatók az amerikai háztartások 2004 és 2019 közötti kiadásait vizsgálták, az adatokat pedig összevetették a hőmérsékleti értékekkel. Mint kiderült, a hőmérséklettel együtt a cukorfogyasztás is növekedett: 10 és 12 Celsius-fokos hőmérséklet között egy fokonként egy fő egy nap átlagosan 0,09 grammnyi cukorral fogyasztott többet, mint hűvösebb időben, az eggyel melegebb hőmérsékleti sávban viszont már kilőtt a fogyasztás: 12 és 30 fok között 0,70 grammos átlagos növekedést regisztráltak.

Szélben nem jó fagyizni

A kutatók feltételezik, hogy 30 fok felett már nem következik be további növekedés, sőt, elképzelhető, hogy csökken a fogyasztás, de megfelelő mennyiségű adat híján ezt nem lehet egyértelműen bizonyítani. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy nemcsak a hőmérséklet, hanem általában az időjárás is befolyásolja a cukorfogyasztást: szeles időben kevesebb cukor fogy, esőben viszont több.

A kutatók a most megfigyelt trendek alapján úgy gondolják, hogy az egy főre jutó cukorfogyasztás az Egyesült Államokban 2095-re 3 grammal növekedhet (feltéve, hogy a klímaváltozás miatt tovább növekszik a hőmérséklet), ez pedig már komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. A kutatásból kiderült, hogy az alacsony bevételű háztartásoknál nagyobb mértékben nőtt a cukorfogyasztás, mint a közepes vagy magas bevételűeknél, így úgy tűnik, hogy az eleve kiszolgáltatottabb réteget jobban sújtja a többletfogyasztással járó kockázat, mint a többit.

