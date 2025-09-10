A sörivók igazi szúnyogmágnesek

Sokan sokféleképpen magyarázták már eddig a szúnyogfélék (Culicidae) családjába sorolt fajok ivarérett nőstényeinek vérszívási preferenciáit. A hollandiai Nijmegenben található Radboud Egyetem kutatóinak legújabb kísérleti eredményei meglepő összefüggést tártak fel a sörfogyasztás, a tisztálkodási szokások, a szexuális együttlétek gyakorisága és a szúnyogok „ízlése” között – olvasható a Phys.org portál ismertetőjében.

A Felix Hol vezette kutatócsoport több ezer nőstény foltos maláriaszúnyogot (Anopheles maculipennis) vitt magával még 2023-ban a hollandiai Lowlands fesztiválra, hol 500 önkéntes részvételével végzett – a szúnyogok preferenciá és a humán táplálékforrások személyes higiéniája, étrendje és viselkedése közötti kapcsoalatot vizsgáló – terepi kísérletet. A konténerlaboratóriumban videóra rögzítették, hogy mely alanyokat választják statisztikailag gyakrabban az alternatívaként cukros nedűvel kínált, a vizsgálódobozok speciális kialakítása miatt csípni nem tudó rovarok.

A szúnyogcsípési preferenciákat vizsgáló holland kutatás angol nyelvű folyamatábrája Fotó: Hol et aI.

Kiderült, hogy azok az önkéntesek, akiknek vére az előzőleg elfogyasztott sör, illetve sörök okán alkoholt is tartalmazott 1,35-szer bizonyultak vonzóbbnak a józan embereknél, ahogy az is, hogy a vérszívók nagyobb valószínűséggel célozták meg azokat az embereket, akik előző este szexuális kapcsolatra léptek egy másik emberrel. A kutatás rácáfolt arra a korábbi eredményre, hogy ne segítene a szúnyogok elleni védekezésben az alapos szappanos fürdés.

A vizsgálat ugyanis azt is kimutatta, hogy zuhanyzás után, illetve naptejes kenekedés után a szúnyogok másoknál ritkább csípnek. A bioRxiv preprint szerveren publikált tanulmányban ismertetett kutatás összefoglalója szerint „a szúnyogok vonzódnak azokhoz, akik kerülik a naptejet, sört isznak, és megosztják mással az ágyukat”.

* * *

