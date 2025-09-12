Alaszkában új sziget jött létre a gleccserolvadás következtében

A NASA Earth Observatory most nyilvánosságra hozott fotósorozata azt mutatja, hogy Alaszkában új sziget jött létre, méghozzá a gleccserek drámai mértékű olvadása következtében – számol be a LiveScience a NASA közleménye alapján.



„Alaszka délkeleti partvidékén a víz gyorsan váltja fel a jeget” – írja a NASA a képek mellé – „A gleccserek ebben a térségben vékonyodnak és visszahúzódnak, az olvadékvíz pedig gleccsertavakat képez. Az egyik ilyen növekvő víztükörben új sziget jött létre.”

Az Alsek-gleccser egykor körbe ölelte a Prow Knob nevű kisebb hegyet, részletezi a NASA, de idén nyáron a gleccser elszakadt a hegytől, így a körülbelül öt négyzetkilométer területű szárazföldet körülvette az Alsek-tó vize.

Fotó: Michala Garrison / NASA Earth Observatory images

Az Alsek-gleccser olvadása a globális klímafolyamatokat is jól jelzi. A legkorábbi megfigyelések szerint 1894-ben még az egész mai Alsek-tavat jég borította. 1948-ra a gleccser 1,5–2,5 km-rel visszahúzódott, 1960-ra a visszahúzódás mértéke már 5 kilométert tett ki. A hetvenes évek végére úgy tűnt, hogy a gleccser szétválik, két évtizeddel később ez meg is történt: 2003-ra a gleccser vége három különálló jégnyelvre szakadt szét. Mindezek a változások láthatók a NASA által a héten közzétett képeken – de a legutóbbi kettőn, a 2018-as és 2025-ös képen a legszembetűnőbb: mindössze hét év kellett ahhoz, hogy az Alsek-tó a Prow Knob nagy részét teljesen körülvegye.

Fotó: Michala Garrison / NASA Earth Observatory images

A jég visszahúzódott és a tóba olvadt, a NASA pedig arra figyelmeztet, hogy ez a tendencia valószínűleg folytatódni fog. A Yakutat- és a Grand Plateau-gleccserekkel együtt az Alsek olvadása azt eredményezte, hogy a tavak mérete csaknem megduplázódott.

