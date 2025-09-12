Összefüggés van az inszomnia és a demencia között, állítják kutatók

A krónikus álmatlanságban szenvedő időseknél gyorsabb romlás tapasztalható a memória és a gondolkodási képességek terén – számol be a UPI egy, a Neurology című folyóiratban közzétett tanulmány alapján.

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kimutatta, hogy a krónikus álmatlanságban szenvedőknél 40 százalékkal nagyobb a demencia kialakulásának vagy a kognitív képességek romlásának kockázata, mint azoknál, akik jobban alszanak. Ez a kutatók szerint 3,5 év agyi öregedési folyamatával egyenértékű változást jelent.

„Az álmatlanság nem csak arra van hatással, hogy hogyan érezzük magunkat másnap, hanem az agy egészségét is befolyásolhatja” – idézi a hírügynökség Diego Carvalho minnesotai alváskutatót. „Azt találtuk, hogy az inszomnia korai figyelmeztető jele, vagy éppen faktora a későbbi kognitív problémáknak.”

A kutatók öt éven át vizsgáltak 2750 idős, 70 éves átlagéletkorú, jó agyi egészségnek örvendő személyt. Közülük 16 százaléknál állt fenn krónikus álmatlanság, amelyet a kutatók úgy definiáltak, hogy legalább három hónapig, hetente legalább három napon küzdöttek alvási nehézségekkel.

A résztvevők évente végeztek kognitív és memória teszteket, néhányuknál agyi vizsgálatokat is lefolytattak, hogy megfigyeljék az agy öregedésének jeleit. Az eredmények szerint az álmatlanságban szenvedők körülbelül 14 százalékánál fejlődött ki enyhe kognitív károsodás, vagy demencia, míg a megfelelően alvóknál ez az arány 10 százalék volt.

Összességében az álmatlanságban szenvedőknél 40 százalékkal nagyobb valószínűséggel álltak elő ezek a tünetek, és a rossz alvás hatásai már a kutatás kezdetétől észlelhetők voltak.

