Mennyire vagyunk tényleg egyedül a civilizációnkkal? – egy új osztrák kutatás szerint eléggé

Mennyire valószínű, hogy földön kívüli intelligenciák léteznek a közelünkben? Mennyire speciális hely a Föld ebből a szempontból? Csak a Tejútrendszerben több milliárd bolygó van, ez alapján nem kellene az életnek gyakori jelenségnek lennie? Ha pedig az, vajon mennyire gyakoriak a fejlett civilizációk? Egy új kutatás, amelyről az IFLScience számol be, ezekre az alapkérdésekre keresi a választ.

A kutatást az Osztrák Tudományos Akadémia Grazban működő Űrkutató Intézetének munkatársai végezték: a bolygók légkörének összetételét és geológiáját vizsgálták, és arra a következtetésre jutottak, hogy statisztikailag a galaxisban csak néhány civilizáció létezhet. A legközelebbi 33 ezer fényévnyire, és az a civilizáció legalább 280 ezer, ha nem több millió éves lehet.

Az érvelésük szerint ha a Földet tekintjük ésszerű modellnek az intelligens élet kialakulása szempontjából, akkor egy bolygónak a lakható zónában kell lennie, jelentős mennyiségű szén-dioxidra van szüksége a bioszféra kialakításához, majd elegendő oxigénre a technológia számára. A szén-dioxid csökkenésében döntő szerepe van magának az életnek, valamint a lemeztektonikának, amely évezredek alatt képes a bolygó belsejében megkötni a szén-dioxidot.

A Föld 2025. január 23-án a Holdról nézve Fotó: Firefly Aerospace

A Földön több mint 3 milliárd évbe telt, mire az intelligens élet kialakulhatott. A bolygó légkörében a szén-dioxid tartalom legalább 6 százalékról néhány tized százalékra csökkent, mivel a tektonikus lemezek egyre többet kötöttek meg belőle. Meglehet, egymilliárd év múlva már nem is lesz elegendő a fotoszintézishez.

Az oxigén mennyisége a fotoszintetikus organizmusoknak köszönhetően jelentősen megnőtt, és elérte a mai 21 százalékos szintet a nitrogén által uralt légkörben. De például a fémolvasztást (ha azt a technológiai fejlődés kulcsfontosságú részének tekintjük), 18 százalék alatti oxigénszintnél nem lehet elvégezni.

Egy olyan bolygó, amelynek légkörében a szén-dioxid aránya 10 százalék, 4,2 milliárd évig stabil bioszférával rendelkezhet, 1 százalékos aránynál ez az időtartam körülbelül 3 milliárd év. Ezek alapján lehet kalkulálni, hogy vajon mennyi idő alatt alakul ki az intelligens élet, és mennyi ideig marad fenn egy civilizáció – állítja a kutatás. Statisztikailag ez az adat a kutatók szerint azt jelenti, hogy ha két, azonos időben létező civilizációt képzelünk el, azoknak legalább 280 ezer évig kell fennmaradniuk. Ha tíz, a miénkkel azonos időben létező civilizációt képzelünk el, az átlagos életkoruknak 10 millió év fölöttinek kell lennie.

A földönkívüli intelligenciák száma meglehetősen kicsi, és erőteljesen függ az adott civilizáció élettartamától – állapítja meg a kutatás. Ha ez valóban így van, akkor nincs is értelme ilyeneket keresni? – teszi fel a kérdést az IFLScience. A kutatás szerint van. „Bár a földönkívüli intelligenciák ritkák lehetnek, csak egy módon tudjuk ezt valóban kideríteni, ha megkeressük őket” – idézi a lap a kutatásban résztvevő Manuel Scherfet. „Ha ezek a keresések nem hoznak eredményt, azzal az elméletünk csak valószínűbbé válik, ha viszont találunk valamit, az az eddigi legnagyobb tudományos áttörés lesz, hiszen tudni fogjuk, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.”

