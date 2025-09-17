Rekordmennyiségű ellátmány nem jutott el a Nemzetközi Űrállomásra egy meghibásodott hajtómű miatt

Mintegy ötezer kilogrammnyi ellátmányt nem sikerült célba juttatni, így nem érte el a Nemzetközi Űrállomást, miután a Northrop Grumman legénység nélküli űrhajója kedden hajtómű-problémát észlelt – számol be a Reuters. A NASA közleménye szerint ez késlelteti a szállítmány célba érkezését.

A Northrop új Cygnus XL teherűrhajója vasárnap indult útnak egy SpaceX rakétával Floridából hogy 4990 kilónyi rakományt és kutatási felszerelést szállítson a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) jelenleg tartózkodó hétfős nemzetközi legénységnek.

A NASA kedd késő este kiadott közleményében azt írta, hogy a Cygnus XL fő hajtóműve kora reggel, „a tervezettnél korábban leállt”, miközben két, tervezett indítást végzett, hogy közelebb kerüljön az űrállomáshoz. A NASA hozzátette, hogy a teherűrhajó összes többi rendszere megfelelően működik, de nem hozta nyilvánosságra az űrhajó magasságát, és nem részletezte az esetleges vészhelyzeti terveket sem.

Ez a küldetés volt az első az XL űrhajó számára, amely a Northrop Cygnus teherűrhajó nagyobb változata. Szerda reggel kellett volna elérnie az űrállomást – részletezi az Ars Technica. A SpaceX Dragon legénységi és teherűrhajóival ellentétben, amelyek automatikusan dokkolnak az űrállomáshoz, a Cygnus-t a laboratórium robotkarjának kell befognia. Ez az űrhajót az állomás Unity moduljának csatlakozóportjára helyezi, ahol akár hat hónapig is maradhat.

A mostani a Northrop Grumman huszonkettedik küldeménye az űrállomásra a NASA-val kötött, több milliárd dolláros szerződés keretében. Egy kivételével mindegyik sikeresen elérte az állomást.

