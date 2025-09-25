Különleges családi szoborra bukkant a híres egyiptológus, Zahi Hawass

Egy ókori egyiptomi családot ábrázoló, különleges szobor felfedezéséről számolt be a közismert egyiptológus, Zahi Hawass – derül ki a a Phys.org szerdai cikkéből

A különleges családi szobor Fotó: Zahi Hawass Library

Hawass és Sarah Abdoh, az egyiptomi Benha Egyetem kutatója még 2021-ben akadtak rá a mészkőből készült szoborra a szakkarai Gisr el-Mudir-ban, ami az egyik legősibb ismert kőből készült egyiptomi építmény. A The Journal of Egyptian Archaeology folyóiratban közölt tanulmányuk szerint a szobor egy nemes férfit ábrázol, aki egyenesen áll, és bal lábát előrenyújtja. Az Óbirodalomra jellemző testtartás a fiatalság, a vitalitás és az erő szimbóluma volt.

A szobor a férfi jobb oldalán egy nőt örökít meg, nála jóval kisebb méretben, aki a férfi egyik lábába kapaszkodik. A nő valószínűleg a férfi felesége lehet, és más családi szobrokhoz hasonlóan ő is a férje mellett, guggoló testhelyzetben került ábrázolásra.

A régészek szerint a szobor harmadik, fiatal lányt ábrázoló figurája a legkülönlegesebb. Más egyiptomi családi szobrokkal ellentétben ugyanis a lányt domborműként ábrázolták, és nem körplasztikaként. A lány figurája az apja bal lába mögötti térben helyezkedik el, amibe jobb karjával kapaszkodik. Bal kezében pedig egy ludat tart, ami túlvilági útravalóként szolgálhatott.

A ludat tartó lány a szobor alján Fotó: Zahi Hawass Library

„Az óbirodalom idején elterjedt volt ennek a jelenetnek az ábrázolása. Mivel ebben a sírban nincsenek fennmaradt falfestmények, a libát tartó lányt ábrázoló szobor a túlvilági ellátmány megjelenítésével vélhetően ugyanazt a funkciót tölthette be, mint amit a fali jelenetek funkciója lett volna” – mondta Hawass.