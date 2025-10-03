Mit keres több ezer zengőlégy a semmi közepén, egy tengeri olajfúrótornyon?

Az Északi-tengeren, valahol az Egyesült Királyság, Norvégia és Dánia között, több ezer légy telepedett le egy olajfúrótoronyra. Egy ott dolgozó mérnök, Craig Hannah vette észre őket, ahogy órákig mozdulatlanul ültek a tornyon, majd hirtelen egyszerre felrepültek – kezdi beszámolóját egy kutatásról az NPR.

Közönséges zengőlegyekről volt szó, amelyeket gyakran összetévesztenek a méhekkel, ők is beporzók, de a méheknél sokkal kevésbé ismertek. Vándorolnak, és úgy tűnik, több száz kilométert is megtesznek, és akár a tenger közepén is felbukkanhatnak. Az említett mérnököt meglepte a jelenség, de úgy gondolta, a tudósokat érdekelheti, hogy ezek a rovarok hogy kerülnek tenger közepére, mikor többnyire a szárazföldön szokták megfigyelni és tanulmányozni őket. Ezért amikor a legyek csoportosan leszálltak a toronyra, mintákat gyűjtött és ezeket elküldte az Egyesült Királyságbeli Exeteri Egyetem kutatócsoportjának. Ennek nyomán indult el az a kutatás, amelynek első eredményei a Journal of Animal Ecology című folyóiratban jelentek meg.

Közönséges zengőlégy (Syrphus ribesii) Fotó: Wikipedia

Az NPR Eva Jimenez-Gurit, a kutatócsoport biológusát idézi, aki azt mondta, meglepődtek azon, hogy a legyek mennyi pollent szállítottak és milyen messzire jutottak el – akár több mint 500 kilométert is megtettek. Ez azt jelenti, hogy jelentős szerepük van a beporzásban, amikor megérkeznek a célállomásukra, és akár új géneket is eljuttathatnak a távoli növényekhez.

A biológus szerint ez valószínűleg az első alkalom, hogy kutatók a legyek által ilyen távolságra, víz felett szállított pollent vizsgáltak. A kutatás következő fázisa pedig az lesz, hogy kiderítsék, a pollen túléli-e a teljes utat a tenger fölött, valóban beporozhatja-e a növényeket, és ez okoz-e változásokat a a növénypopulációban a legyek célállomásain.

