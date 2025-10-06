A légszennyezett nagyvárosokban több az ALS-es beteg, mint a tiszta levegőjű településeken

A kipufogógáz és a tüzelőanyagok égésekor keletkező melléktermékek nemcsak a légzőszervi problémákért felelősek, hanem az ALS (amiotrófiás laterálszklerózis) motorosneuron-betegség kialakulását is okozhatják egy friss kanadai kutatás szerint – írja a Scince Alert. Az ALS nagyon ritka idegsorvadásos betegség, globálisan 100 ezerből 1-2 embert érint, ugyanakkor tünetei súlyosak: a központi idegrendszer agyi és gerincvelőben található motoneuronjai elpusztulnak, ami miatt a beteg akaratlagos izmai teljesen lebénulnak. A mozgás, a beszéd, a nyelés és végül a légzés is fokozatosan leáll az izmok elsorvadása után.

Az Environmental Research folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez 304 ALS diagnózissal rendelkező embert vontak be a kutatók, és egészségügyi adataikat, illetve a rájuk ható környezeti tényezőket összehasonlították 1207 egészséges, azonos korú és nemű emberével. Emellett a levegő kén-dioxid (SO₂) – ez a mérgező anyag a szén- és olajalapú tüzelőanyagok égésekor keletkezik –, és nitrogén-dioxid (NO₂) – az autók kipufogógázainak és a szénerőművek füstjének mellékterméke – összetételét mérték meg a szakértők.

Az eredmények azt mutatták, hogy az ALS-sel diagnosztizált emberek nagyobb arányban lélegeztek magas kén-dioxid koncentrációjú levegőt, mint a kontrollcsoport tagjai. Habár korábbi kutatások a nitrogén-dioxid ALS-kialakulásra gyakorolt hatását vizsgálták már, a kanadai felmérés nem talált szignifikáns összefüggést a szennyező anyag és a betegség kialakulási esélye között. „Eredményeink megerősítik az összefüggést a hosszú távú légszennyezésnek, különösen a kén-dioxidnak való kitettség és az ALS kialakulása között, ami alátámasztja a szigorúbb levegőtisztasági intézkedések szükségességét” – írták a kutatók a tanulmányban.

Ugyanakkor még mindig nincs egységes orvosi álláspont az ALS kialakulásának okairól. A kutatók szerint lehet örökletes betegség, de a fizikai környezet behatásai is okozhatják, mindenesetre több összetevő válthatja ki a folyamatot. Ugyanakkor Magyarországon is növekszik az ALS betegségben szenvedők aránya, amely tendenciában szerepet játszhat a fejlődő diagnosztikai lehetőségek létrejötte is.