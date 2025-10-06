Jeff Bezos a világűrbe költöztetné az AI-t működtető adatközpontokat

Jeff Bezos, az Amazon alapítója az október elején Torinóban megrendezett Italian Tech Week eseményen lengette be jóslatait, miszerint a gigawatt-méretű adatközpontokat a következő 10-20 évben elkezdhetik az űrben építeni – számolt be a Reuters. A techmilliárdos elmondta, hogy azért lenne szükség erre a megoldásra, mert az ilyen létesítményeknek olyan nagy a hűtővíz- és energiaigénye, hogy fenntartásuk egyre komolyabb kihívás elé állítja a Föld természeti adottságait.

Bezos szerint az adatközpontokat „jobb lesz az űrben építeni, hiszen ott a nap minden órájában rendelkezésre áll a napenergia. Nincsenek felhők, nincs eső, nincs időjárás.” A milliárdos elmondta, hogy az AI-technológiák jelenlegi, robbanásszerű terjedése a 2000-es évek elején elindult internetes fellendüléshez hasonló folyamat.

Szerinte a mesterséges intelligencia háttértechnológiáját biztosító adatközpontok világűrbe költözése nem is annyira sci-fibe illő ötlet, hiszen a meteorológiai és kommunikációs infrastruktúrákat is sikerült már műholdak formájában a Földön kívül elhelyezni. Ugyanakkor ezeknek az objektumoknak a karbantartása jóval bonyolultabbá válna az űrben a rakétaindítások költségessége és a kilövések lehetséges kudarcai miatt.

Bezos idén tavasszal szállt be a műholdas internet versenyébe az Elon Musk-féle SpaceX Starlink-hálózatával szemben, amikor 27 műholdat lőttek fel az Amazon Kuiper műholdrendszeréhez. A Szövetségi Távközlési Bizottsággal (FCC) kötött vállalások szerint az Amazonnak 2026 közepéig összesen 1618 műholdat kell fellőnie, de ez a folyamat minden bizonnyal csúszni fog.