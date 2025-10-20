Megvizsgálták, milyen hatást ért el tíz év alatt a párizsi klímaegyezmény

Közel tíz évvel azután, hogy közel 200 ország képviselői aláírták a globális felmelegedés visszaszorítására megalkotott párizsi klímaegyezményt, a Washingtoni Egyetem kutatói megnézték, milyen hatással volt a dokumentum a klímaváltozás elleni védekezésre. A kutatók megállapították, hogy ugyan történt előrelépés egy évtized alatt, de nem olyan mértékű, ami elegendő lenne a gazdasági növekedés káros környezeti hatásainak ellensúlyozására.

Az egyezmény célja az bolt, hogy a globális felmelegedés az évszázad végéig ne haladja meg a 2 Celsius-fokot, ideális esetben pedig a másfél fokot. A kutatók az elmúlt tíz év adatainak elemzése során megállapították, hogy bár a szén-dioxid-intenzitás (vagyis az egy dollárnyi megtermelt GDP-re eső kibocsátás) már évente 3,1 százalékkal csökken – a párizsi egyezmény aláírása előtti 1,1 százalékhoz képest –, a teljes kibocsátás tovább nő, mivel a globális gazdasági növekedés gyorsabb, mint amennyire az egységnyi GDP-re eső kibocsátás csökken.

A tanulmány az országok közötti egyenlőtlen eredményekre is felhívja a figyelmet. Kína például, amely a világ teljes kibocsátásának közel egyharmadáért felel, 2024-re 36 százalékkal csökkentette szén-dioxid-intenzitását, ennek ellenére a kibocsátása a gyors gazdasági növekedés miatt emelkedett – hasonló trendeket figyeltek meg Indiában és Oroszországban is, de az Egyesült Államok is a legszennyezőbb országok közé tartozik. Ezzel szemben Németország, az Európai Unió legnagyobb gazdasága nemcsak a szén-dioxid-intenzitását, de egyúttal a -kibocsátását is jelentősen csökkenteni tudta.

Éves szén-dioxid-kibocsátás (fent) és -intenzitás (lent) globálisan, Kínában, az USA-ban és Németországban (a zöld vonal a vállalások szerinti értéket, a fekete a valós adatokat mutatja, a piros vonal pedig az előrejelzések mediánértékét jelöli) Forrás: Jiang et al., 2025

A megfigyelt kihívások ellenére a tanulmány pozitív trendeket is jelez. A 3 Celsius-foknál nagyobb, katasztrofális felmelegedés valószínűsége 2015 óta 26-ról 9 százalékra csökkent, míg a 2 fok alatti felmelegedés esélye 5-ről 17 százalékra nőtt. Adrian Raftery, a Washingtoni Egyetem statisztikusa és szociológusa, a tanulmány vezetője szerint mindenképp nagyobb erőfeszítésekre van szükség a gazdasági növekedés káros környezeti hatásainak ellensúlyozása érdekében, de az adatok azt mutatják, hogy a merész klímavédelmi intézkedéseknek mérhető eredményük van.