120 millió forintos AI-szervert kapott az ELTE, amivel tudományos és kulturális adatfeldolgozásra képes chatbotokat fejlesztenek majd

Új, mesterséges intelligencia (AI) feladatokra optimalizált, nagy teljesítményű szervert állított üzembe a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-Lab) – derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem keddi közleményéből.

A 120 millió forintot meghaladó értékű szervert a DH-Lab konzorciumot vezető ELTE szombathelyi, Savaria Egyetemi Központjában telepítették, és hétfőn mutatták be Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos jelenlétében. Az új rendszer elődjénél nagyságrendekkel több számítási kapacitást biztosít, digitális bölcsészeti, történeti és kulturális örökséghez kapcsolódó projekteket, valamint AI-kutatásokat támogat majd.

A DH-Lab szerverét bemutató kutatók, köztük Palkó Gábor (jobb szélen) irodalomtörténész és digitális bölcsész Fotó: ELTE

A nyolc darab Nvidia H200 AI-chippel szerelt szervert a kutatók többek közt tudományos és kulturális adatfeldolgozásra képes chatbotok fejlesztésére, nagy nyelvi modellek (LLM) futtatására és finomhangolására, vizuális és szöveges adatokat feldolgozó ágensrendszerek építésére, valamint szövegegyszerűsítésre és kulturális örökségi dokumentumok értelmezésére használják majd.

„A DH-Lab missziója, hogy a legfejlettebb mesterséges intelligencia alkalmazások használatát meghonosítsa a magyarországi és a határon túli kulturális örökség feldolgozásában és közzétételében. A projekt egyszerre erősíti Magyarország függetlenségét a mesterséges intelligencia területén, valamint összekapcsolja az MI nyelvi képességeinek fejlesztését a kulturális örökséggel és a piaci szektorral” – mondta Palkó Gábor tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, a DH-Lab szakmai vezetője a közlemény szerint.

A DH-Lab munkájáról két évvel ezelőtt részletes cikket közöltünk a Qubiten, amiben egy magyar nyelvű chatbot létrehozását célzó projektjüket ismertettük.