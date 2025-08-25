Az AI munkaerőpiaci hatása az internet elterjedéséhez lesz hasonló

Az elmúlt két-három évben egyre több embert foglalkoztatnak a mesterséges intelligencia társadalmi hatásai. Legutóbb a Qubiten arról számoltunk be, hogy a ChatGPT már átmegy a Turing-teszten, azaz képes magáról elhitetni, hogy ember. Friss hír, hogy Gattyán György cégétől kifejezetten a mesterséges intelligenciára hivatkozva küldenek el kétszáz embert. Sőt már a topmodellek is aggódhatnak, hogy megmarad-e a munkájuk. Sokan azonban optimisták, és azt mondják, hogy ez egy olyan átalakulás, amivel végül mindenki jól jár majd.

Koren Miklós közgazdász, a CEU professzora a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

Koren Miklós közgazdásszal, a CEU professzorával a Dollárpapa legújabb adásában ennek a kérdésnek a gazdasági aspektusairól beszélgettünk. Koren – az Európai Kutatási Tanács és az NKFIH Élvonal programja segítségével – a vállalatok versenyképességét kutatja, és onnan közelíti meg a témát, hogy a menedzserek döntései mennyivel javítják vagy rontják a vállalat teljesítményét. Ehhez a feladathoz pedig már bizony lehet mesterséges intelligenciát is használni, mutat rá a kutató, aki – Ed Zitronra hivatkozva – arról is beszél, hogy a mesterséges intelligencia körül szerinte túl nagy a hype. Mindezek után pedig még egy készülő sci-fi regény is szóba kerül a beszélgetésben.

Mennyivel képes javítani a vállalatok hatékonyságán az AI?

Kiváltja-e az emberi munkaerőt, vagy kiegészíti? Milyen szakmákban lehet segítség?

Hogyan tudnak a gyorsuló AI-forradalomhoz alkalmazkodni az egyes országok, nemzetgazdaságok?

Hallgasd alább:

