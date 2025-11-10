Találtak egy enzimet, ami egyszerre felelhet az alkoholizmus és a májbetegségek kialakulásáért

A Coloradói Egyetem orvosi karának kutatói meglepő kapcsolatot fedeztek fel a cukoranyagcsere és az alkoholizmus között: úgy tűnik, egyetlen enzim lehet a kulcs az alkoholfüggőség és a májbetegségek kezeléséhez. A Nature Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint az alkoholfogyasztás egy olyan anyagcsere-folyamatot indít be, amely a szervezetben fruktózt termel – ugyanazt a cukrot, amit az édesített ételekben és italokban is találunk. Ezt a folyamatot a ketohexokináz (KHK) nevű enzim irányítja, ami a kutatók szerint nemcsak fokozza az alkoholfogyasztási vágyat, hanem súlyosbítja a májkárosodást is.

Amikor a kutatók blokkolták a KHK működését egereknél, azok később jóval kevesebb alkoholt fogyasztottak, és nem alakult ki náluk alkohol okozta májkárosodás. A májukban kevesebb zsír, gyulladás és hegesedés volt megfigyelhető, ami arra utal, hogy a fruktóz-anyagcsere gátlása akár meg is állíthatja, sőt megelőzheti az alkoholhoz köthető májbetegségeket.

A kutatás vezetője, Miguel Lanaspa szerint az alkohol „eltéríti” a szervezet cukoranyagcseréjét, és ezzel egyfajta ördögi kört hoz létre, ami egyszerre fokozza a függőséget és a májkárosodást. Ha sikerülne ezt a folyamatot megállítani, az áttörést jelenthetne mind az alkoholizmus, mind a májbetegségek kezelésében, amelyekre ma még kevés hatékony gyógymód létezik.

Mivel az alkoholfogyasztáshoz és a helytelen étrendhez kapcsolódó májbetegségek mögött hasonló fruktózalapú mechanizmusok húzódnak meg, a friss eredmények sokféle betegnek csillanthatnak fel némi reményt. Magyarországon különösen nagy hasznát vennénk egy újfajta kezelésnek: 2022-ben a krónikus betegségek okozta halálesetek között a negyedik leggyakoribb volt a májbetegség, a halálozások tekintetében pedig a második helyen állunk az uniós rangsorban, míg az alkoholfogyasztásnak tulajdonítható rendellenességeket illetően – lakosságarányosan – világelsők vagyunk.