A magyarok kétharmada megállítaná a fakitermelést a természetvédelmi területeken

Miközben Magyarország erdőterületének több mint 90 százalékán, a védett, sőt a fokozottan védett erdőkben is zajlik gazdasági célú fakitermelés, a magyarok 75 százaléka nem tartja elfogadhatónak a természetvédelmi területeken végzett erdőgazdálkodást – derül ki abból a friss közvéleménykutatásból, amelyet a Greenpeace Magyarország megbízásából a Policy Solution készített.

Fotó: Greenpeace Magyarország

A megkérdezettek 71 százaléka azzal a gyakorlattal sem ért egyet, hogy a kivágott fákat a villamosenergiát előállító erőművekben használják fel.

Fotó: Greenpeace Magyarország

A civil szervezet keddi sajtóközleménye szerint a megkérdezettek 63 százaléka szerint az erdők védelmében nem tesz eleget a magyar kormány.

Fotó: Greenpeace Magyarország

A védett erdők elégetése energianyerés címén a Greenpeace szerint pazarló és káros gyakorlat: az így nyert energia nem zöld – ez az államilag is támogatott működés puszta zöldre festés.

A magyarországi erdők ökológiai állapota egyáltalán nem kielégítő, a vágásos üzemmód (tar- és végvágásokkal) pedig tovább rontja. A levágott erdők helyén újratelepített állományok pedig hosszabb távon sem képesek pótolni az eredeti társulásokat.