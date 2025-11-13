Karsztbarlangokat fedezhettek fel a Marson, amik menedéket nyújthattak az életnek

Most először bukkanhattak víz által kivájt barlangokra kutatók a Marson. Ezek a felszín alatti üregek megfelelő környezetet biztosíthattak az életnek, védelmet biztosítva a bolygó felszínét érő sugárzástól és annak extrém hőmérsékleti viszonyaitól – írta meg szerdán a Phys.org.

Ting Csun-jü, a Shenzheni Egyetem bolygókutatója és kollégái nyolc olyan területet azonosítottak a Hebrus Valles-nek nevezett ősi folyóvölgyben, amik különleges, „tetőablakoknak” elnevezett formációknak adnak otthont. Ezek szerintük nem vulkánok által kialakított lávaalagutak, amik évtizedek óta ismertek a Marson, hanem karsztbarlangok maradványai lehetnek.

A kutatók az általuk „tetőablakoknak” nevezett, kör alakú, mély bemélyedéseket amerikai űrszondák, köztük a Mars Global Surveyor, valamint a máig működő 2001 Mars Odyssey és Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) megfigyelései segítségével tanulmányozták. Ezek segítségével feltérképezték, hogy milyen ásványok találhatók a környezetükben, és háromdimenziós rekonstrukciót készítettek a „tetőablakok” alatt elterülő üregekről.

A Földön a karsztbarlangok a gyenge savas vízben oldódó kőzetekben, például a mészkőben alakulnak ki, miután a víz a kőzetek repedésein mélyebb rétegekbe szivárog és fokozatosan nagyobb üregeket hoz létre. A kutatók Astrophysical Journal Letters folyóiratban közölt tanulmánya szerint a Marson is valami hasonló történhetett, aminek során a terület karbonát- és szulfátásványokban gazdag kőzetei kémia málláson estek át. Daniel Le Corre, a Kent Egyetem bolygókutatója azonban a New Scientist-nek óvatosságra intett a felfedezéssel kapcsolatban, szerinte ugyanis a kutatók által a Hebrus Vallesben azonosított barlangok nagyon hasonlítanak a marsi lávacsatornákra.

A kínai kutatók szerint az általuk azonosított nyolc potenciális karsztbarlang vizsgálata magas prioritást kellene hogy élvezzen a jövőbeli marsi robotszondás és emberes küldetések során, mert azok felszín alatti élőhelyként szolgálhattak, és így ősi életnyomokat őrizhettek meg.

Ilyenekre viszont nem csak felszín alatti barlangokban számíthatnak a kutatók. Az amerikai űrügynökség (NASA) kutatói szeptemberben jelentették be, hogy ősi marsi életre utaló bizonyítékokra bukkantak egy agyagkőben, amit tavaly a Perseverance marsjáró vizsgált meg egy, a Jezero-kráterbe torkolló ősi folyóvölgy medrében.