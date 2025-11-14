Madárinfluenza végzett rengeteg elefántfókával a Déli-sark közelében

Kutatók megállapították, hogy egy távoli, a Déli-sark közelében fekvő szigeten kitört madárinfluenza-járvány tizedelte meg a világ legnagyobb déli elefántfóka (Mirounga leonina) - populációját. A vírus 2023-ban érkezett a Déli-Georgia-szigetre, és a sziget három legnagyobb fóka-kolóniájának új, légi feltérképezése alapján az látszik, hogy a szaporodóképes nőstények száma 47 százalékkal csökkent – írja a New York Times.

Ha az összes déli-georgiai fóka kolónia hasonló veszteségeket szenvedett el, az azt jelentheti, hogy több mint 50 ezer nőstény tűnt el a szaporodóképes populációból.

Ez legalább a második alkalom, hogy a H5N1 néven ismert vírus tömeges pusztulást okozott a déli elefántfókák körében, aminek hosszú távú következményei lehetnek az eddig viszonylag stabilnak és ellenállónak tartott populációban.

Déli elefántfókák (Mirounga leonina) Gold Harbourban, Dél-Georgia-szigeten, az Egyesült Királyság tengerentúli protektorátusában Fotó: MICHAEL NOLAN/robertharding via AFP

Bár a madárinfluenza vírusok általában leginkább a madarakhoz alkalmazkodnak, a néhány évvel ezelőtt megjelent új H5N1 vírus sokféle emlőst is megfertőzött, köztük olyan háziállatokat is, mint a tehenek és a macskák, valamint vadon élő állatokat, mint a rókák, a medvék és a mosómedvék.

A tengeri emlősöket, köztük a fókákat és az oroszlánfókákat, különösen súlyosan érintette a vírus. Két évvel ezelőtt a H5N1 elpusztította az argentin Valdes-félsziget déli elefántfóka-populációját, elpusztítva a becslések szerint 17 400 kölyköt – az újszülött fókaállomány több mint 95 százalékát.

Szintén 2023-ban detektálták első ízben a vírust a Déli-Georgia-szigeten, és eredetileg madarakban. Nem sokkal később déli elefántfókákban is megjelent.

A kutatók drónok segítségével mérték fel a három legnagyobb kolóniát a 2024-es szaporodási időszakban, és összevetették ezeket a képeket a 2022-es szezonban, a vírus megjelenése előtt készült fotókkal. Ezen a három helyen a szaporodó nőstények száma 2022 és -24 között átlagosan 47 százalékkal csökkent.

