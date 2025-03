Először fertőzött meg juhot a H5N1 madárinfluenza

Az egész világon elsőként mutatták ki a H5N1 madárinfluenzát egy juhban, írja a Guardian brit hatóságokra hivatkozva. A kórokozót egyetlen állatban találták meg Yorkshire-ben, ahol egy olyan farmon végeztek rutinvizsgálatot, ahol korábban madarak fertőződtek meg a járványt okozó vírussal.

A hatóságok jelentették, hogy a fertőzött juhot azóta levágták, és szigorú biológiai biztonsági intézkedéseket vezettek be a további terjedés megakadályozása érdekében – miközben azt is hangsúlyozzák, hogy az állatállományra és az emberi lakosságra egyaránt alacsony a fertőzés kockázata.

A súlyos esetben komoly légúti megbetegedéssel járó madárinfluenza egyre több emlősfajra terjed át, kimutatták már macskákban, rókákban, vidrákban és sertésekben is, míg egy újabb variánsa mostanra endémiásnak számít az amerikai tejelő szarvasmarhák között.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint míg 2022-ben 6, 2023-ban pedig 12 emberi fertőzést regisztráltak globálisan, addig 2024-ben már 81-re nőtt az esetszám, és 2023 óta nyolc haláleset történt – idén januárban az Egyesült Államokban is feljegyezték a madárinfluenza első halálos áldozatát. Arra továbbra sincs bizonyíték, hogy emberről emberre is tudna már terjedni a fertőzés.

