Az X profilunkon megjelenő megosztó tartalom úgy állítja át az agyunkat, hogy észre sem vesszük

Egy amerikai kísérlet azt próbálta felmérni, hogy Elon Musk közösségi platformjának, az X-nek milyen hatása van a politikai megosztottság növekedésére. Amint antidemokratikus attitűdöket és a másik oldallal szembeni ellenszenvet kifejező bejegyzéseket kezdtek erősebben adagolni akár a demokratákat, akár a republikánusokat támogatók „for you” hírfolyamában, jelentősen megváltoztak az ellenoldal iránt táplált érzéseik – írja a Guardian egy, a Science-ben megjelent tanulmányt ismertetve.

A tavalyi amerikai elnökválasztás során zajlott kísérletben résztvevő, több mint ezer felhasználó többsége egyszerűen nem vette észre, hogy hírfolyamuk hangvétele megváltozott. Eközben egyetlen hét alatt végrehajtott változtatások az affektív (vagy érzelmi) polarizáció olyan mértékű növekedését okozták, mint ami más körülmények között (1978 és 2020 között) három év alatt következett volna be.

A kutatók azt állapították meg, hogy az antidemokratikus attitűdöket és a pártpolitikai szembenállást kifejező bejegyzések ismételt megjelenése „jelentősen befolyásolja” a felhasználók polarizáltság-érzetét, és fokozza bennük a negatív érzéseket.

Elon Musk 2022-ben vásárolta meg a Twittert, átnevezte X-re, és bevezette a „for you” feed-et. Az, hogy az antidemokratikus bejegyzések mennyire fokozzák a felhasználók ellenszenvét a politikai ellenfeleikkel szemben, „az algoritmus erejét bizonyítja” – kommentált Martin Saveski, a Washingtoni Egyetem adjunktusa, aki a Stanford, a Johns Hopkins és a Northeastern egyetemeken dolgozó kollégáival közösen jegyzi a tanulmányt.

A kutatás egyébként azt is megállapította, hogy mindez fordítva is működne: a felhasználók hírfolyamának tartalmaiban eszközölt viszonylag finom változások csökkenthetik is az ellenoldalak közi megosztottságot. Azaz, az X-nek és Elon Musknak megvan a hatalma ahhoz is, hogy a polarizáció helyett a harmóniát növelje.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: