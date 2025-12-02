Látványos felvételen a nemrég zajlott erős napkitörés

Erős napkitörés volt tapasztalható, amelynek csúcspontja november 30-án, amerikai keleti idő szerint este 9:49-kor, közép-európai idő szerint december 1-jén hajnali 3:49-kor volt. A Napot folyamatosan figyelő NASA Napdinamikai Obszervatórium képeket is publikált az eseményről.



A Nap egy nagy durranással indította a decembert, erős, X1.9-es besorolású napkitörést bocsátva ki, amely rövid időre megszakította a rádiókommunikációt Ausztráliában és Délkelet-Ázsia egyes részein.

Forrás: NASA / SDO

A napkitörések hatalmas energiakitörések, amelyek hatással lehetnek a rádiókommunikációra, az elektromos hálózatokra, a navigációs jelekre, és veszélyt jelenthetnek az űrhajókra, és ezáltal az űrhajósokra is. Ez a most zajlott kitörés X1.9-es besorolású, az X-osztály a legintenzívebb kitöréseket jelöli, az azt követő számjegy pedig információt nyújt azok erősségéről.

