Alig, hogy a NASA új igazgatója hivatalba lépett, Trump már ki is tűzte, mit kell elérnie 2028-ig

Washingtonban letette a hivatali esküjét a NASA új igazgatója: Jared Isaacman az űrügynökség tizenötödik vezetője lesz. A NASA közleménye szerint Isaacman „pilóta, űrhajós, tapasztalt vállalkozó, filantróp és a kereskedelmi űrrepülés úttörője”, aki vezetőként „bátor felfedezések, innovációk és tudományos kutatások megvalósítására törekszik majd”.

Isaacmant – aki az ideiglenes vezetőt, Sean Duffy közlekedési minisztert váltja most – Donald Trump amerikai elnök novemberben jelölte a posztra, személyét a szenátus december közepén fogadta el. Trump nem sokkal az új NASA-igazgató beiktatása után rendeletet adott ki, amelyben megfogalmazta a célt: az Egyesült Államoknak 2028-ig újra embereket kell juttatnia a Holdra, és meg kell védenie a világűrt a fegyveres fenyegetésektől – írja a Reuters.

Jared Isaacman a szülei jelenlétében tett hivatali esküt Fotó: NASA/Getty Images via AFP

Az Amerika „űrdominanciáját” célul tűző elnöki rendelet a Pentagont és a titkosszolgálatokat egy űrbiztonsági stratégia megalkotására szólítja fel, sürgeti a magánvállalkozók hatékonyabb bekapcsolását, és a Golden Dome rakétaprogram végrehajtását. A rendelet ezzel együtt nem írja felül a National Space Council (Nemzeti Űrtanács) szerepét sem, amelyet Trump első hivatali ideje alatt élesztett föl, de azóta már a megszüntetését is fontolgatta.

A 2028-as emberes holdra szállás lenne az első a NASA Artemis programjának keretében tervezett számos további holdra szállás közül. A hosszú távú cél pedig folyamatos jelenlét kialakítása a Hold felszínén. Az Egyesült Államok ebben Kínával áll versenyben, amely 2030-ra tervezi első emberes holdra szállását. A mostani elnöki rendelet 2030-ig egy állandó holdbázis elemeinek létrehozását Irányozza elő.

Trump a második hivatali idejének kezdetén rendre Mars-küldetésekről beszélt, de akkor Elon Musk, a Space-X vezére még bizalmi ember volt a kormányzatban. Azonban a törvényhozók az év folyamán lassan újra a Holdra helyezték a hangsúlyt, és nyomást gyakoroltak Isaacmanre, hogy a holdprogramhoz tartsa magát, amelyre amelyre már több milliárd dollárt költöttek.

