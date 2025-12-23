A covid elleni immunitás mértéke attól is függ, hogy valaki oltást vagy fertőzést kapott előbb

Spanyol kutatók friss tanulmánya szerint befolyásolja a covid elleni immunitást, hogy valaki előbb fertőződött-e meg a vírussal, vagy előbb kapott-e oltást. Az eredetileg a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint a legtöbb ember hibrid immunitással rendelkezik, azaz a víruson is átesett és covidoltást is kapott. A vizsgálatba a közép-katalóniai egészségügyi intézet egészségügyi dolgozóit vonták be, akik különösen veszélyeztetettek voltak a járvány idején – írja a Medical Xpress.

A kutatók 2020 és 2023 között többször gyűjtöttek vérmintákat a 357 egészségügyi szakembertől a COVIDCatCentral kohorszban. Közülük 160-an oltás után, míg 197-en azelőtt fertőződtek meg, 98 százalékban az eredeti, wuhani variánssal. A kutatók a mintákból származó adatok alapján mind a tünettel, mind a tünet nélkül jelentkező fertőzéseket megvizsgálták, majd az antitest- és a T-sejt-válaszokat (utóbbi egy fehérvérsejt, amelynek az immunválasz működésében van szerepe) öt különböző vírusantigénre is elemezték.

Az eredmények szerint az előbb fertőzöttekhez képest azok, akik először oltás útján kerültek kapcsolatba a SARS-CoV-2-vel, magasabb szintű IgG- és IgA-antitesteket fejlesztettek ki hat omikron-törzs (a covidvírus egyik variánsa) ellen. Ugyanakkor „az előbb fertőzöttek valamivel erősebb T-sejt-választ mutattak, ami annak tudható be, hogy szélesebb antigén-repertoárral vagy magasabb vírusmennyiséggel találkoztak” – mondta Gemma Moncunill, az ISGlobal kutatója és a tanulmány vezető társszerzője. A tanulmány szerint azokat, akik a járvány korai szakaszában kapták el a vírust, jobban védte a természetes immunitás, de a covid mutációi ellen az oltások védenek a leghatékonyabban.