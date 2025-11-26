Először rögzítettek villámlást a Marson

A NASA Perseverance marsjárója először szolgált közvetlen bizonyítékkal arra, hogy villámszerű elektromos kisülések fordulnak elő a Marson. A Toulouse-i Egyetem kutatói által vezetett vizsgálatban 28 órányi hangfelvételt és elektromágneses adatot elemeztek a marsjáró SuperCam eszköze jóvoltából, és két marsi év alatt 55 elektromos kisülést azonosítottak. Ebből hét eseményt teljes formájában sikerült rögzíteni. Ezeknél először az elektromágneses interferencia által okozott zaj hallatszik, amit egy 8 milliszekundumos lecsengés és egy apró, mennydörgésszerű hang követ – utóbbit a kisülés által átmenetileg felhevített és kitágított ritka marsi levegő hozza létre.

Az eredmények szerint a marsi villámlás alapvetően eltér a földitől: a legtöbb észlelt kisülés rendkívül apró volt – 0,1 és 150 nanojoule között –, míg egyetlen kiugró érték 40 millijoule-t ért el, feltehetően akkor, amikor a marsjáró saját feltöltődését vezette le a talajba. Csak hogy érezzük a különbséget: egy átlagos földi villám körülbelül egymilliárd joule energiát szabadít fel.

Marsi vihar egy művészi illusztráción Forrás: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library via AFP

Az események szinte kizárólag akkor jelentkeztek, amikor a Perseverance a legerősebb szeleket mérte, különösen a porviharok idején, illetve amikor porördögökkel találkozott. A magas porkoncentráció azonban önmagában nem volt elegendő; a gyors és intenzív poráramlás bizonyult a töltésképződés kulcsának a vékony, száraz, szén-dioxidban gazdag marsi légkörben.

A felfedezés nemcsak azt bizonyítja, hogy elektromos aktivitás ténylegesen jelen van a Marson, hanem új lehetőségeket is nyit a bolygó időjárásának, kémiai folyamatainak és esetleges lakhatóságának kutatásában. Az eredmények segítik a mérnököket abban, hogy a jövő marsi küldetéseihez ellenállóbb műszereket fejlesszenek, és lehetővé teszik, hogy a tudósok pontosabb légköri modelleket készítsenek, amelyek az elektromos jelenségeket is figyelembe veszik.

