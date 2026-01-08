Evakuálhat egy űrhajóst a NASA a Nemzetközi Űrállomásról

Egészségügyi probléma lépett fel egy, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén tartózkodó űrhajósnál, ami miatt az amerikai űrügynökség (NASA) a személyzet egy részének korai hazajuttatását mérlegeli – írta meg csütörtökön az Ars Technica.

A NASA szerdán közleményt adott ki egy másnapra, csütörtökre tervezett űrséta elhalasztásáról, egy meg nem nevezett asztronautánál fellépő egészségügyi problémára hivatkozva. Hasonló előfordult már 2021-ben is, ugyanakkor a mostani helyzet súlyosabb lehet. Az űrhivatal szerdán kiadott második közleménye ugyanis amellett, hogy az űrhajós állapotát stabilnak nevezi, azt írja, hogy a küldetés vezetői gondolkodnak az asztronauta SpaceX Crew Dragon űrhajóján történő hazaszállításán.

A Nemzetközi Űrállomás 2010-ben, az Atlantis-űrsikló fedélzetéről nézve Fotó: NASA

Ez a Dragon űrhajó juttatta az ISS-re a Crew–11 személyzetet, aminek Zena Cardman, Mike Fincke amerikai űrhajósok, Kimiya Yui japán űrhajós és Oleg Platonov orosz űrhajós a tagjai. A négy űrhajós küldetése eredetileg február végén ért volna véget.

„A küldetéseink biztonságos lebonyolítása a legfőbb prioritásunk, így aktívan mérlegelünk minden lehetőséget, beleértve azt is, hogy a Crew–11 küldetése a tervezettnél korábban érjen véget” – közölte szerdán a NASA.

Az ISS történetében, amin 25 éve tartózkodnak folyamatosan űrhajósok, eddig nem volt arra példa a portál szerint, hogy egészségügyi okokból evakuációra kerüljön sor – ugyanakkor ennek lehetősége az űrállomáson állomásozó mentőűrhajókon keresztül mindig is biztosított volt.