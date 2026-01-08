Hihetetlenül ritka kelta csatakürtre bukkantak Angliában

Kétezer éves csatakürtre bukkantak régészek Angliában, ami a valaha Európában felfedezett legnagyobb épségben megmaradt vaskori csatakürt lehet – írta meg szerdán a BBC.

A kelta csatakürt állapotmegőrzés közben Fotó: Norfolk Museums Service/Historic England

A csatakürtöt, amiből eddig a mostani lelettel együtt három került elő Nagy-Britanniában, a kelta törzsek Európa-szerte ellenfeleik megfélemlítésére, valamint a csaták során saját harcosaik inspirálására és irányítására használták. A tárgyak lenyűgözték a rómaiakat is, akik gyakran ábrázolták őket háborús trófeaként.

A leletre a kelet-angliai Thetford településen, egy építési területen végzett feltárások során bukkantak rá a Pre-Construct Archeology régészeti vállalat szakemberei. A csatakürtöt vizsgáló szakemberek szerint a tárgy nagyon vékony fémlapokból készült, amik a talajban töltött kétezer év után rendkívül törékennyé váltak.

A csatakürt mellett a területről előkerült egy másik nagy jelentőségű lelet is, a Nagy-Britanniában megtalált első, vaddisznófej alakú hadijelvény. A bronzból készült tárgyat a csata során zászlóként emelték a magasba, és az a csapatok gyülekezési pontját jelezte. „A csatakürtök hihetetlenül ritkák, egy vaddisznófejes hadijelvény pedig még ritkább” – mondta Gary Trimble, aki az ásatási projektet felügyelte.

Az első vaddisznófej alakú hadijelvény, amit valaha Nagy-Britanniában találtak Fotó: Norfolk Museums Service/Historic England

„Európa-szerte vizsgáltam már csatakürtöket, és ezeknek a hihetetlenül törékeny maradványoknak a teljes körű tanulmányozása és megőrzése át fogja formálni mindazt, amit a vaskori hangokról és zenéről gondolunk” – mondta a Skót Nemzeti Múzeum kurátora, Fraser Hunter.