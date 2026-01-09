A NASA döntött, idő előtt visszahozzák a Földre a Crew-11 személyzetét a Nemzetközi Űrállomásról

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó egyik űrhajós „súlyos egészségügyi állapota” miatt mind a négy stábtag evakuálása mellett döntött a NASA - jelentette be pénteken az amerikai űrügynökség. Az ISS-en tartózkodó hét űrhajósból így négyen térhetnek most vissza. Huszonöt éve ez lesz az első vészhelyzeti evakuáció és egyben az első eset, hogy a tervezettnél korábban kell visszahozni a Földre űrhajósokat az ISS-ről.

Ahogy arról a Qubit is beszámolt, NASA szerdán közleményt adott ki egy másnapra, csütörtökre tervezett űrséta elhalasztásáról, egy meg nem nevezett asztronautánál fellépő egészségügyi problémára hivatkozva – hasonló eset egyébként előfordult már 2021-ben is, de a mostani helyzet súlyosabb lehet. Az űrhajóst, illetve a egészségügyi probléma okát ezúttal sem nevezték meg. Mint Jared Isaacman, a NASA igazgatója washingtoni sajtótájékoztatón elmondta, ő és az orvosi tisztségviselők úgy döntöttek, visszahozzák az űrhajóst, mert „a Nemzetközi Űrállomáson nincs lehetőség a megfelelő diagnózis felállítására és kezelésre”.

A Reuters beszámolója szerint a NASA egészségügyi és orvosi vezetője, James Polk azt mondta, hogy „ez nem a műveletek során bekövetkezett sérülés volt”, vagyis nem az űrhajós szokásos munkavégzése közben történt.

A Crew-11 személyzete közvetlenül indulásuk előtt Fotó: PAUL HENNESSY/Anadolu via AFP

Egyelőre nem tudni, a szóban forgó személyt és az őt kísérő három társát mikor hozhatják vissza, Isaacman azt jelezte, a NASA a következő 48 óra során tesz közzé további információkat a Crew-11 dokkolásáról és visszatéréséről. A legénység ugyanazon a SpaceX Crew Dragon űrhajón tér majd haza, amellyel több mint öt hónappal ezelőtt indultak. Az egész csapatnak együtt kell visszatérnie a Földre, mert ugyanazon a Dragon űrhajón utaznak, amely most mentőcsónakként is szolgál.

A Crew-11 missziót a 38 éves Zena Cardman parancsnok vezeti, aki első űrrepülésén vesz részt, a másodparancsnok az 58 éves Mike Fincke pilóta, aki negyedik küldetésén vesz részt. Őket egészíti ki Kimiya Yui japán és Oleg Platonov orosz űrhajós. Augusztusban indultak Floridából, és eredetileg idén május körül tértek volna vissza.

Az Ars Technica arról ír, hogy az űrállomáson orvosi felszerelések és gyógyszerek állnak rendelkezésre nagy mennyiségben, hogy az űrhajósok vészhelyzetekben reagálni tudjanak. A legénység tagjai többek között ultrahangvizsgálatot, defibrillálást és intravénás infúzió beadását is el tudják végezni. Az ISS-en elérhető orvosi ellátás hasonló ahhoz, amit egy mentős nyújtana a kórházba szállítás során.