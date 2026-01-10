A térkép hazudik, de mekkora valójában Grönland?

Grönland a Föld legnagyobb szigete, 2 millió 160 ezer négyzetkilométerével háromszor akkora, mint a második helyen álló Új-Guinea. Ugyan természetföldrajzilag Észak-Amerikához tartozik, és őslakosai is onnan vándoroltak a szigetre, a 18. században Dánia gyarmatává vált, és azóta is az európai ország fennhatósága alatt áll.

A szigetet a térképek tetején lévő nagy fehér foltként szokás ismerni, és mivel az emberek többsége még csak az atlaszban látta Grönlandot, a méretét is jócskán túlbecsülhetik. A világtérképeken általában használt Mercator-vetületen ugyanis egész Észak-Amerikánál is nagyobbnak látszik, holott valójában még az Arab-félsziget is egymillió négyzetkilométerrel nagyobb nála.

Grafika: Qubit

Azonban nem csak Mercator-vetület van a világon; kartográfusok számos különböző módon megpróbálták már síkra vetíteni a földgömböt. A területtartó Mollweide-hengervetületen már inkább összemérhető Grönland más földrajzi területek méretével.

Grafika: Qubit

Hasznunkra lehet a True size of… nevű térképes oldal is, ahol országok, kontinensek területi nagyságát ellenőrizhetjük nagyon könnyen, így sokkal jobban átlátható Grönland valódi mérete. Ha a hozzá legközelebbi országhoz viszonyítjuk, máris kiderül a Mercator-vetület turpissága, hiszen a Föld második legnagyobb területű országában, a közel 10 millió négyzetkilométeres Kanadában szinte elveszik az a Grönland, ami a térképen még ugyanakkorának tűnik.

Grafika: Qubit

Itt már azt is láthatjuk, hogy a Grönlandra igényt tartó Egyesült Államok is négy és félszer akkora, mint a sziget, bár az amerikai Közép-Nyugatot teljesen lefedné Észak-Dakotától egészen a mexikói határig.

Grafika: Qubit

Az amerikai vezetés a sziget stratégia fekvése miatt jelentette be rá az igényét, hiszen az orosz nukleáris fenyegetés miatt van jelenleg is katonai bázis két északi szigeten. Donald Trump egyébként nem az első amerikai elnök, aki szemet vetett rá, Harry S. Truman ugyanis már 1946-ban is próbálta megvásárolni a dánoktól Grönlandot, akkor sikertelenül.

A maga 17 millió négyzetkilométerével a Föld legnagyobb területű országa Oroszország, amely ráadásul a világ legnagyobb nukleáris arzenáljával rendelkezik, tehát a fokozódó nemzetközi helyzetben nem véletlenül annektálná Trump a stratégiai helyen fekvő Grönlandot. A sziget azonban szinte elveszne Szibériában. Vagy ha más jeges vidékeket nézünk: Grönland épphogy egy kicsivel nagyobb Alaszkánál, amit a krími háború után 1876-ban az oroszok alig 2 cent/hektár áron adtak el az Egyesült Államoknak.

Grafika: Qubit

De mekkora Grönland az anyaországhoz, Dániához képest? Az egykori gyarmattartó királyság területe alig 2 százalékát teszi ki a szigetének, ám egész Európához viszonyítva is Stockholmtól Máltáig érne Grönland. A teljes Európai Unió területe kétszer nagyobb, mint Grönlandé.

Grafika: Qubit

Az Egyesült Államok legnagyobb globális politikai és gazdasági ellenfele Kína, amely az előbb felsoroltak után a negyedik legnagyobb területű ország a világon. Grönland itt a legsűrűbben lakott keleti partvidéket fedné le, a mongol határtól egészen Sencsenig.

Grafika: Qubit

Az ötödik legnagyobb ország, Brazília majdnem négyszer akkora mint Grönland.

Grafika: Qubit

A hatodik legnagyobb ország a kontinensnyi Ausztrália, amelynek két legnépesebb keleti parti állama, Queensland és Új-Dél-Wales nem sokkal nagyobb, mint Grönland. Azonban míg a két államban közel 14 millióan élnek, a hasonló területű arktiszi szigeten alig 57 ezren. Ez 0,026 fő/négyzetkilométeres népsűrűséget jelent, ami a ritkán lakott Ausztrália 3,5 fő/km2, de még a szintén hatalmas területű, ám ritkán lakott Mongólia 2,2 fő/km2-es népsűrűségéhez képest is világelső a kietlen vidékek között.

Grafika: Qubit

A területileg torzító Mercator-vetület ellen az Afrikai Unió is felemelte a szavát, lássuk hát, hogy az Afrikánál is nagyobbnak tűnő Grönland valójában mekkora a hatalmas kontinenshez képest.

Forrás: Wikipedia

A Kongói Demokratikus Köztársaság ugyan csak a kontinens második legnagyobb országa Algéria után, de még így is nagyobb Grönlandnál. Itt még jobban kijön a Mercator-féle torzítás: ha teljes Afrikát nézzük, a területén belül 15-ször is elférne Grönland.

Grafika: Qubit

Ha pedig olyan országot keresünk, ami alakjában és méretében is összehasonlítható Grönlanddal, egy kicsit keletebbre érdemes tekinteni. Bár még India is másfélszer nagyobb, népsűrűsége pedig közel 20 000-szerese Grönlandénak, az északi sziget szinte tökéletesen lefed India 35 államából húszat.