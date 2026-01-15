A fürge gyík az év hüllője 2026-ban

A fürge gyíkot választotta az év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya – áll a szervezet csütörtökön kiküldött közleményében.

Egy fürge gyík hím Fotó: Babocsay Gergely

Az MME szerint a faj egyike a klímaváltozás veszteseinek, mivel az élőhelyét adó üde, nedves rétek és hegyi kaszálók a csapadékhiány, valamint az emelkedő hőmérsékletek következtében egyre könnyebben kiszáradnak.

A nyakörvösgyík-félék közé tartozó fürge gyíknál (Lacerta agilis), neve ellenére rokonai szinte mind fürgébbek, ugyanakkor ez nemcsak képességei számlájára írható, hanem annak is köszönhető, hogy az üde gyepekkel tarkított élőhelyei nehezen átjárhatók.

A fürge gyík testhossza 20-23 centiméter, aminek több mint a felét az állat farka teszi ki. Színezete és mintázata változatos. A hímek háta szürkésbarna, aminek közepén egy sötétebb foltokkal borított hosszanti sötét sáv húzódik, oldala pedig élénkzöld, világos közepű, sötét foltokkal. A nőstények háta hasonló a hímekéhez, de oldaluk jellemzően világosbarna vagy bézsszínű.

A faj Nagy-Britannia déli részétől Belső-Ázsiáig előfordul, és Magyarországon általánosan elterjedt. A legfrissebb megfigyelések ugyanakkor arra utalnak, hogy a faj magyarországi egyedszáma csökken az üde rétek kiszáradásával, ahol helyét a zöld gyík veszi át.