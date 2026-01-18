Megérkezett az indítóállásra a NASA holdrakétája, amin űrhajósok fél évszázad után visszatérnek a Holdhoz

Megérkezett az indítóállásra az amerikai űrügynökség (NASA) Space Launch System (SLS) holdrakétája, ami több mint fél évszázad után heteken belül újra űrhajósokat juttat a Holdhoz az Artemis–2 küldetésen – írta meg a Reuters.

Az Orion űrhajót szállító Space Launch System (SLS) rakéta a 39B indítóállás felé tartó úton 2026 január 17-én Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Az Orion űrhajót szállító SLS rakéta január 17-én, magyar idő szerint kora délután hagyta el a floridai Kennedy Űrközpont jármű összeszerelő csarnokát (Vehicle Assembly Building). A hatalmas lánctalpas platformon utazó rakéta, aminek útját a NASA élőben közvetítette, 1,6 kilométer per órás sebességgel haladt a 6 kilométerre fekvő 39B indítóállás felé, amihez 12 órával később, magyar idő szerint nem sokkal éjfél után érkezett meg.

A NASA közlése szerint a következő napokban a mérnökök felkészítik az SLS-t az indítás előtti utolsó nagy tesztre (wet dress reharsal), amire leghamarabb február 2-án kerülhet sor. Ennek során teljesen feltöltik hajtóanyaggal a rakétát és elpróbálják a visszaszámlálást. A teszt sikerétől függően az Artemis–2 küldetés indítására akár már február 6-án sor kerülhet, de egészen április 11-éig több további indítási ablak is az űrügynökség rendelkezésére áll.

Elrepülnek a Hold mellett, hogy előkészítsék az újbóli holdraszállást

Az Artemis–2 során három amerikai űrhajós, Reid Wiseman, Victor Glover, és Christina Koch, valamint egy kanadai űrhajós, Jeremy Hansen kerüli majd meg a Holdat. Az űrhajósok 10 napot töltenek majd az Orion űrhajó fedélzetén, és közel 6000 kilométerre közelítik meg a Földtől átlagosan 384 000 kilométerre keringő égitest felszínét.

Balról jobbra: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen űrhajósok az őket hamarosan a Holdhoz juttató SLS rakétával fotózkodnak Fotó: NASA/Kim Shiflett

„Az Artemis–2 sorsdöntő lépés lesz az emberes űrrepülésben. Ez a történelmi küldetés messzebbre juttat majd embereket a Földtől, mint bármelyik korábbi és olyan tapasztalatokat biztosít majd, amik lehetővé teszik a Holdra történő visszatérést az Egyesült Államok vezetésével” – mondta a NASA vezetője, Jared Isaacman.

Az 1972-es Apollo–17 küldetés óta ez lesz az első alkalom, hogy űrhajósok elhagyják a Föld körüli pályát, és ellátogatnak egy másik, naprendszerbeli égitest közelébe. Az Artemis–2-t a legénység nélküli Artemis–1 tesztrepülés előzte meg, aminek során a NASA Orion űrhajója egy hetet töltött Hold körüli pályán, és kétszer is 130 kilométerre közelítette meg az égitest felszínét.

A NASA legénység nélkül utazó Orion űrhajója az Artemis–1 küldetésen a Földdel és a Holddal a háttérben Fotó: NASA

A Hold felszínére az Egyesült Államok az Artemis–3 repüléssel tér majd vissza, a jelenlegi tervek szerint 2028-ban. Ennek egyelőre legnagyobb akadályát a SpaceX Starship programjának csúszása jelenti, ami a Starship HLS holdkompot biztosítja majd az égitesten történő landoláshoz.