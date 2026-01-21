Elterjedt, hogy idén 7 másodpercre megszűnik a gravitáció a Földön, a NASA cáfolta a hírt

Egy virális közösségimédia-pletyka szerint a Földön 2026. augusztus 12-én hét másodpercre megszűnik a gravitáció, ami állítólag több tízmillió halálos áldozattal járna. A Snopes tényellenőrző portál szerint az állítás egy mára elérhetetlenné vált Instagram- és TikTok-fióktól származik, amely egy „Project Anchor” nevű, állítólag 2024 novemberében kiszivárgott titkos NASA-dokumentumra hivatkozott. A posztok egy 89 milliárd dolláros projektről, 40–60 millió halálesetről, tömegpánikról, az infrastruktúra összeomlásáról és akár egy évtizeden át tartó gazdasági válságról szóltak, és számos platformon – többek között az Instagramon, TikTokon, Facebookon, X-en és Redditen – több százezren osztották meg.

A NASA a Snopes kérdésére határozottan cáfolta a történetet, és tudományosan lehetetlennek nevezte az állítást. Az űrügynökség szóvivője szerint a Föld gravitációját a bolygó tömege határozza meg, és csak akkor „szűnhetne meg”, ha a Föld maga veszítene el tömeget – ami gyakorlatilag a bolygó pusztulását jelentené. A NASA megerősítette, hogy 2026. augusztus 12-én valóban teljes napfogyatkozás lesz látható egy, az Északi-sarktól Spanyolországig húzódó sávban, ám az ügynökség hangsúlyozta: a napfogyatkozásoknak nincs rendkívüli hatásuk a Föld gravitációjára. A fekete lyukakból származó, egymást metsző gravitációs hullámokra vonatkozó magyarázatot szintén abszurdnak nevezték, mivel ezek a hullámok rendkívül gyengék, évekkel előre nem jelezhetők, és nem a NASA, hanem a LIGO–Virgo–KAGRA együttműködés vizsgálja őket.

Az IFLScience részletesen is szétszedte az elméletet, és rámutatott hogy a gravitáció egész egyszerűen nem kapcsolható ki, és az a forgatókönyv, amelyben emberek és tárgyak 15–20 méter magasra lebegnének, majd visszazuhannának, alapvető fizikai törvényeknek mond ellent. Gravitáció nélkül sem kezdenének az emberek maguktól felfelé gyorsulni, hacsak nem hatna rájuk külső erő (lásd még: Newton első törvénye), legfeljebb csak az ugrásból vagy egyéb lendületből származó mozgás maradna meg, vagyis legfeljebb néhány tizedméternyi emelkedés történne hét másodperc alatt, semmiképp sem 15-20 méter.

A szakértők klasszikus álhír-jellegzetességekre is felhívták a figyelmet, például a drámai, de megalapozatlan halálozási számokra, az ellenőrizhetetlen „kiszivárgott dokumentumra” és a túlzott technikai részletekre. A tényellenőrzők szerint a történet nagy valószínűséggel kitaláció, esetleg mesterséges intelligencia által generált tartalom, ami jól példázza az online dezinformáció terjedésének veszélyeit.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: