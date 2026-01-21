Zuhan a dollár és menekülnek a befektetők az amerikai piacokról Donald Trump grönlandi fenyegetései miatt

Kedden jelentősen gyengült az amerikai dollár, miután a befektetők újra aktiválták az úgynevezett „sell America” stratégiát, elsősorban Donald Trump Európát érintő, Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nyomán. A dollárindex közel 1 százalékot esett, ami 2025 áprilisa óta a legnagyobb egynapos visszaesés, miközben az amerikai részvények és államkötvények is nyomás alá kerültek. A piaci reakciók azt jelezték, hogy a befektetők egyre nagyobb politikai és kereskedelmi kockázatot látnak az Egyesült Államokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközökben.

Az eladási hullámot Trump bejelentése váltotta ki, miszerint február 1-től 10, június 1-től pedig 25 százalékos büntetővámot vetne ki nyolc európai országra Grönland megszerzésére irányuló nyomásgyakorlás részeként – amit a grönlandi és európai vezetők határozottan elutasítottak. A lépés széles körű kockázatkerülést indított el: a tőzsdeindexek közül az S&P 500 és a Nasdaq több mint 2 százalékot esett, míg a Dow Jones több mint 800 pontot zuhant, az amerikai államkötvények ára csökkent, a hozamok emelkedtek. Eközben az arany – mint menedékeszköz – 2020 óta a legnagyobb egynapos drágulását produkálta, miközben a „félelemindexnek” is nevezett, a piac várható volatilitását jelző VIX november óta nem látott szintre ugrott.

A devizapiacokon is az USA-ból való kiáramlás jelei mutatkoztak: az euró mintegy 0,6% százalékkal 1,17 dollár környékére erősödött, a svájci frank közel 0,9 százalékot nyert, a japán jen 158 körüli szintig kapaszkodott vissza a dollárral szemben, míg a kínai jüan offshore árfolyama 6,96 körül alakult, ami 2023 májusa óta a dollár leggyengébb szintje.

Elemzők szerint a tartós bizonytalanság, a megromló szövetségek és az esetleges ellenlépések felgyorsíthatják a dollártól való elfordulást. Ray Dalio, a Bridgewater alapítója „tőkepiaci háborúk” veszélyére figyelmeztetett, míg piaci stratégák szerint a legnagyobb kérdés az, hogy Trump ezúttal is visszakozik-e (a pénzügyi világban elterjedt TACO, vagyis „Trump Always Chickens Out”, magyarul „Trump Mindig Megfutamodik/Kihátrál” forgatókönyv szerint), vagy a „sell America” folyamat tartósabbá válik.

