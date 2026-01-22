A mozgás egészséges, de a változatos mozgásformák kombinálása az igazi

Miután 30 éven át nyomon követték 110 ezer amerikai férfi és nő heti testmozgási szokásait, kutatók megállapították, hogy azok, akik változatosabb mozgást végeztek, 19 százalékkal kisebb valószínűséggel haltak meg a vizsgált időszakban, mint azok, akik egyetlen mozgásformára koncentráltak. Ez a hatás nagyobb volt, mint külön-külön az olyan sportoknál, mint a gyaloglás, a tenisz, az evezés és a kocogás – írja cikkében a BBC.

Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

Tudható, hogy az aktív életmód jót tesz a fizikai és a mentális egészségnek, csökkenti számos, a szívet, az érrendszert és a tüdőt érintő betegség kockázatát, valamint bizonyos rákos megbetegedések esélyét is. A testmozgás mennyisége kulcsfontosságú, de a legjobb, ha szélesítjük is a tevékenységeink skáláját.

„Fontos, hogy magas szinten tartsuk a fizikai aktivitást, de emellett a tevékenységek típusainak kombinálása előnyös lehet” – idézi a BBC Yang Hut, a Harvard School of Public Health munkatársát, a BMJ Medicine folyóiratban, a témáról megjelent tanulmány vezető szerzőjét.

Az aerob tevékenységek megemelik a pulzusszámot és gyorsabb légzéshez vezetnek, ide tartozik a gyors séta, kerékpározás, tenisz, tánc, túrázás, de akár a fűnyírás is. Az intenzív testmozgás gyors légzéshez vezet, ilyen a futás, az úszás, a foci, a torna vagy a lépcsőzés. Az izmokat erősítő gyakorlatok közé tartozik a jóga, a súlyemelés, a felülés, de éppenséggel a bevásárlószatyrok cipelése is.

A brit NHS (National Health Service) tanácsai alapján 19 és 64 kor között a következőket kellene megcéloznunk:

legalább kétnaponként az összes főbb izmot megmozgató erősítő gyakorlatok,

heti 150 perc közepes intenzitású, vagy 75 perc intenzív testmozgás,

a hét 4-5 napjára egyenletesen elosztva.

Valamint fontos az is, hogy ne töltsünk túl sok időt ülve, fekve vagy mozdulatlanul.





