Egy kísérletben szándékosan terjesztettek influenzát, de senki nem kapta el

Az amerikai Marylandi Egyetem kutatói hotelszobákba zártak influenzával fertőzött, illetve egészséges önkénteseket, hogy kiderítsék, pontosan hogyan terjed a vírus – írja a Science Alert. Az influenza kórokozója aeroszolokon keresztül terjed, ezek a köhögésből, tüsszentésből, vagy normál légzésből származó mikroszkopikus cseppek hordozzák a megbetegedést. Ugyanakkor a vírus terjedésének hatékonyságát olyan tényezők is befolyásolják, mint a helyiség hőmérséklete, páratartalma, illetve hogy milyen közel vannak egymáshoz az emberek – írják a kutatók a Conversationön.

A kutatáshoz a résztvevőket egy hotelszobában helyezték el: a kísérlet első részében egy donor (fertőzött) nyolc recipienssel, azaz egészséges emberrel osztozott egy szobán, majd a vizsgálat második fordulójában négy donort zártak össze három recipienssel. A donorok mind természetes úton kapták el a vírust és 20-22 évesek voltak, míg az egészséges résztvevők egy idősebb, 25-45 év közötti korosztályba tartoztak. A kísérlethez a résztvevők 3-7 napon keresztül több órát töltöttek együtt, ami alatt kártyajátékokat játszottak, táncoltak és jógáztak közösen.

A kutatók eközben mérték a fertőzöttek kilélegzett levegőjében, nyálában és szájnyálkahártya-mintáiban lévő vírusmennyiséget, majd a közös foglalkozások után a szoba és a használt tárgyak vírustartalmát vizsgálták meg. Azonban meglepő módon kiderült, hogy a recipienseknek enyhébb tüneteken kívül nem esett bajuk, és nem kapták el az influenzát.

A kutatók szerint ennek az az oka, hogy a felnőtt fertőzöttek kevesebb kórokozót juttatnak a levegőbe, mint a gyerekek, illetve az egészséges résztvevők nagyobb fokú immunitással rendelkeztek. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy ezek az eredmények nem arra utalnak, hogy a vírus kevésbé lenne veszélyes, hanem arra bizonyíték, hogy a köhögés és a tüsszentés a fő okai a gyors terjedésnek.