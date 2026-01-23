Kínának kémkedhetett az a kutató, akit csendben elküldtek az MCC-től

Egy nemzetbiztonsági vizsgálatot követően csendben megszakította a kapcsolatot egy kínai kutatóval a Mathias Corvinus Collegium (MCC) – írja a VSquare angol nyelvű hírlevelében Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. A döntés hátterében az a gyanú állt, hogy az intézményben dolgozó kutató kapcsolatban állhatott a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) hírszerző tisztjeivel.

A Panyi által több forrásból megerősített értesülések szerint a kínai kutató évek óta Magyarországon élt, tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezte, valamint együttműködött a budapesti kínai nagykövetséggel és a Kína–Kelet-Közép-Európa Intézettel (China–CEE Institute) is, amelyet több szakértő a kínai hírszerzés egyik fedőszervezetének tart.

Mind az NKE, mind az MCC Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának felügyelete alá tartozik. Panyi szerint „Orbán Balázs nyíltan támogatja a Kínával való szorosabb együttműködést, amelyre előszeretettel használja a geopolitikai »konnektivitás« kifejezést”. A kínai kutató szakterülete különösen érzékenynek számított: az amerikai–kínai kapcsolatokkal foglalkozott, és a VSquare információi szerint részt vett a CPAC Hungary 2025 rendezvényen is.

Panyi Szabolcs felidézi: nem ez az első alkalom, hogy az MCC-hez köthető külföldi szereplők esetében merül fel idegen hírszerzési kapcsolat gyanúja. 2022-ben egy MCC-s vendégelőadót, a brit John Laughlandet orosz hírszerzési kapcsolatok miatt vették őrizetbe, míg az intézmény geopolitikai műhelyét jelenleg az a Miša Đurković szerb kutató vezeti, aki oroszbarát körökkel ápol kapcsolatot.

Mint Panyi a Facebookon írja: „Az MCC-nek egy sor kérdést küldtem a legutóbbi incidenssel kapcsolatban. Többek közt arról kérdeztem őket, hogy pontosan mikor és miért váltak meg a gyanúba keveredett kínai kutatótól, együttműködtek-e a nemzetbiztonsági vizsgálat során a magyar hatóságokkal, illetve, hogy van-e információjuk arról, hogy a szóban forgó kínai kutatójuk az MCC munkatársairól, vezetőiről, diákjairól, esetleg az MCC-s megbízatását felhasználva magyar vagy külföldi döntéshozókról gyűjtött információkat vagy próbálta őket kínai állami érdekek mentén manipulálni.” Azonban az intézmény – eddigi szokásaival ellentétben – ezúttal nem reagált a megkeresésére.

